Oslobođenje Zmijskog otoka diže moral Ukrajini

Ruske su snage u četvrtak napustile sada već legendarni Zmijski otok čime je Ukrajina ostvarila važnu pobjedu. Ova lokacija u Crnom moru strateški je važna zbog pristupa luci Odesa te je ujedno i ključ prijevoza ondje smještenih ukrajinskih žitarica prema državama u kojima o njima ovise i milijuni ljudi u prostorima poput sjeverne Afrike.

Razmijenjeni borci Azova

Bitka za Zmijski otok odvijala se proteklih nekoliko tjedana, no bez uspjeha za ukrajinske snage. Sve do srijede kada su ruske snage napustile otok pravdajući to gestom dobre volje u skladu s dogovorom o nesmetanom prijevozu ukrajinskih žitarica iz Odese što je i dokaz kako Rusija ne opstruira napore UN-a da se otvore humanitarni koridori za žitarice. Međutim, čini se da je razlog odlaska Rusa nešto drugo, odnosno aktivacija raketnih lansera HIMARS dopremljenih iz Sjedinjenih Država. Naime, ranije ovog tjedna Rusi su priznali kako su Ukrajinci uspjeli pogoditi lanser protuzračnog sustava Pantsir koji je smješten na otoku. Čini se da je Rusima time postalo jasno da u takvim uvjetima teško mogu dugoročno braniti otok koji su Ukrajinci, sudeći prema broju pokušaja desanta, bili odlučili zauzeti.

Ruskim napuštanjem otoka ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski dobio toliko željenu pobjedu koja bi mogla malo podignuti ukrajinski moral nakon kontinuiranog napredovanja Rusa u Donbasu, poglavito u regiji Luhansk. Ukrajinci i tvrde kako je do povlačenja došlo nakon masovnih artiljerijskih udara na otok. Kako takvo što do sada nije bilježeno, očito je riječ o novom naoružanju kojima je Ukrajina s kopna kadra gađati metu u Crnom moru na toj udaljenosti, a to bi oružje doista mogao biti američki HIMARS. Objavljena je i fotografija na kojoj se vidi pet gustih stupova dima koji se dižu iznad otoka. Kako je protuzračno postrojenje smješteno na Zmijskom otoku bilo ključno i za obranu ruske crnomorske flote od ukrajinskih protubrodskih raketa s kopna među kojima je sada i Harpoon, tako je očito da je sada put za brodove iz Odese otvoren, ali i da će ruske snage sada teško organizirati efikasan napad na tu luku što se očekivalo od početka invazije.

Ovo ide i u prilog tvrdnjama kako bi Ukrajinci mogli barem na nekim dijelovima bojišta pomaknuti ravnotežu snaga, jer su se na proruskim kanalima proteklih dana mogle vidjeti vijesti o pogocima u skladišta oružja duboko u pokrajini Luhansk, za što su proruske snage okrivile upravo raketne lansere koje su Ukrajinci dobili od Amerikanaca. Gubitak Zmijskog otoka za Ruse ima snažno demoralizirajući učinak koji je pojačan i činjenicom da je kod mjesta Kamenskoje u oblasti Zaporižje došlo do najveće razmjene zarobljenika u dosadašnjem tijeku sukoba. Razmijenjeno je po 144 zarobljenika s jedne i s druge strane, ali među razmijenjenim su Ukrajincima i 43 ranjena pripadnika pukovnije Azov zarobljena u čeličani Azovstal u Mariupolju koja je i bila jedno od glavnih opravdanja za ruski napad. Ukrajinci tvrde da je među razmijenjenima 95 branitelja Azovstala.

Foto: UKRAINE OPERATIONAL COMMAND SOUT Photo: UKRAINE OPERATIONAL COMMAND SOUT/REUTERS

Rusi im, dakle, nisu sudili, nego su ih razmijenili, a proruskim snagama mala je utjeha što su za njih dobili i nekoliko pilota oborenih ruskih zrakoplova. Međutim, proruske borce smeta što službena Rusija nije proglasila Azov terorističkom organizacijom, iako su protiv jednog broja njegovih pripadnika podignute optužnice, a Vjačeslav Volodin, glasnogovornik Dume naziva ih 'neljudima s krvavim rukama kojima će se suditi'. Odluka o razmjeni došla je od samog Vladimira Putina, piše režimska agencija RIA.

Lisičansk na udaru

Prema već dobro poznatom general bojniku Igoru Konašenkovu, odluka je motivirana Putinovom brigom za borce samoproglašenih Luhanske i Donecke republike koji čine većinu među razmijenjenima, a svi su razmijenjeni Ukrajinci lakše ili teže ranjeni. Kao i time što je u ruskom zarobljeništvu još 6000 Ukrajinaca. Ne zna se točno gdje je Denis Prokopenko, zapovjednik Azova zarobljen u Azovstalu.

Denis Pušilin, lider tzv. Donecke republike, rekao je da među razmijenjenima doista ima pripadnika Azova, no u očajnom su stanju s amputiranim udovima i, kako je rekao, drugim komplikacijama. Uz sve ovo malo utjecaja na ruske snage ima kontinuirani napredak u prostoru Lisičanska, gdje su osvojili drugu po veličini rafineriju u Ukrajini te se gradu približavaju s još nekoliko strana. Čini se, međutim, da su ukrajinske snage ovaj put zaključile da je taktičko povlačenje isplativije od obrane koja im donosi velike gubitke u opremi i ljudstvu.