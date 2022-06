Biden najavio pomoć Ukrajini vrijednu 800 milijuna dolara: 'Upozorio sam Putina'

Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u četvrtak u Madridu da će sljedećih dana objaviti dodatnu pomoć od 800 milijuna dolara za oružje Ukrajini te naglasio da će NATO braniti “svaki pedalj” svoga teritorija.

“Podržavat ćemo Ukrajinu koliko god bude trebalo”, izjavio je Biden na konferenciji za novinare nakon završetka samita NATO-a, koji je nazvao povijesnim.

Paket pomoći uključuje sustave protuzračne obrane i napadno oružje, navodi Kyiv Independent.

