Rusi se povlače sa Zmijskog otoka, a Ukrajinci slave: Ovo će imati velike posljedice na svijet

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Zmijski otok dobio je gotovo mitski status. Snimka ukrajinskog vojnika koji psuje ruski vojni brod koji je tražio predaju njegove postrojbe obišla je svijet već prvi dan rata, a sad su se Rusi povukli s jedne od najvažnijih strateških pozicija za preuzimanje kontrole nad Crnim morem.

Zmijski otok je možda veličine kvadratnog kilometra, ali rusko povlačenje je veliki uspjeh Ukrajine te bi to moglo imati važne posljedice za cijeli svijet, piše BBC. Naime, ako Crno more ponovo postane sigurno za izvoz hrane to bi značilo kako se neće dogoditi ono najgore od čega svijet strahuje, a to je glad diljem svijeta jer žitarice u ukrajinskim silosima nisu došle do svojih kupaca.

Ukrajinske vlasti su potvrdile povlačenje ruskih snaga, a veliki vojni uspjeh na Twitteru je komentirao predstojnik ureda Volodimira Zelenskog Andrij Yermak.

"Kamoom! Nema više ruskih snaga na Zmijskom otoku. Naše oružane snage napravile su sjajan posao", napisao je Yermak na Twitter.

KABOOM!



No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

More kaboom news to follow. All will be 🇺🇦 pic.twitter.com/ItdP3oQvHK