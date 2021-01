Snažan potres na području Petrinje: Vidjeli smo kako padaju crjepovi, a onda se kuća urušila

Novi snažan potres pogodio je Hrvatsku. Prema podacima EMSC-a bio je na području Petrinje, 49 kilometara jugoistočno od Zagreba, a magnituda je bila 5,0 po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Hrvatska seizmološka služba javila je također da je potres bio 5,0 prema Richteru kod Petrinje.

"Vozili smo se u autu Petrinjom i kolegica kaže što je ovo, zar nam je pukla guma. Izašli smo van i malo dalje čujemo tresak crijepova i vidimo kuću kako se ruši. Čujemo opet sirene, policije, hitne", kazala je za Večernji list Nada Finderle.

Čitatelji iz Zagreba nam javljaju da se dugo treslo, osjetio se snažan udar, pa onda duga trešnja.

"Ivanić Grad..ljuljanje,vibracija, sve jači tutanj pa trešnja kuće.. je l' dosta više?!", napisao je jedan korisnik iz Ivanića. Javljaju se ljudi iz Gline i Petrinje i kažu da je jako zatreslo.

"Osjetilo se podrhtavanje i trešnja otprilike 2 do 3 sekunde", napisao je čovjek iz Novog Zagreba.

Felt #earthquake (#potres) M5.5 strikes 45 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/iRiGPhu6Bj pic.twitter.com/s8BDzyFSC8