Autonomna ženska kuća vratila donaciju Martine Dalić, ona im odgovorila: 'Žao mi je'

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić prodala je u petak 350 dionica kompanije kojoj je na čelu, a koje je stekla kupnjom 16. listopada, tj. za vrijeme trajanja moratorija na njihovu kupnju, koji traje 30 dana prije objave poslovnih rezultata. Iz Podravke su, naime, izvijestili da je Dalić otpustila 350 dionica trgovinom na Zagrebačkoj burzi. Pritom je prodala 112 dionica Podravke po cijeni od 158 eura te 238 dionica po 155,02 eura. Odnosno, prodala je svih 350 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,97 eura za dionicu, što znači za ukupno 54,59 tisuća eura.

Podsjetimo, Dalić je kupila 16. listopada 350 dionica Podravke po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,52 eura za dionicu. To bi značilo da je za njihovo stjecanje platila oko 54,4 tisuće eura. No, prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja. Podravka je rezultate poslovanja objavila 30. listopada.

Dalić je tada rekla kako je njena kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat nenamjerne pogreške te kako je odmah po uočavanju propusta obavijestila nadležna tijela, odnosno HANFA-u. Također odmah je i brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica. U slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica, kako je rekla, tu će razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe.

Autonomna ženska kuća Zagreb, koja pomaže ženama i njihovoj djeci, objavila je danas na Facebooku kako im je Martina Dalić uplatila 2.157,50 eura kao donaciju. "AŽKZ ovim putem obavještava javnost kako neće primiti donaciju kontaminiranog novca te ćemo cjelokupni iznos vratiti na račun s kojeg je uplaćen", najavila je Autonomna ženska kuća Zagreb, a nedugo zatim potvrdila kako je to i učinila.

"U svojih 35 godina postojanja, u kojima se kontinuirano borimo za bolje, sveobuhvatnije i dostatno financiranje skloništa za žene koje su preživjele nasilje i njihovu djecu, nikada nismo pristajale na kompromise. Ponosne smo što smo u izrazito teškim pa i opasnim vremenima zadržavale svoju autonomiju rada. Želimo istaknuti kako je potpuno nebitno koliki iznos je gđa Dalić donirala već je problematično što ga je uprihodila dok joj je bilo zabranjeno trgovati dionicama Podravke. Prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja, što je gđa Dalić napravila kupnjom dionica svega nekoliko dana prije." napisali su.

Autonomna ženska kuća Zagreb smatra kako je, posebno u vremenima u kojima svjedočimo jačanju radikalnih društvenih strujanja koja prijete gušenjem već izborenih ženskih prava, nužno zadržati feminističke principe rada na kojima AŽKZ opstaje već gotovo 35 godina.

Martina Dalić na svom službenom profilu na LinkedInu komentirala je cijelu situaciju i rekla kako joj je žao što su donacije vraćene, "Žao mi je što je Autonomna ženska kuća Zagreb vratila sredstva koja sam im krajem prošlog tjedna donirala. Sredstva sam uplatila jer vjerujem da su udruzi potrebna i jer podržavam njihov rad", napisala je Dalić.