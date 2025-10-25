Tko je sve zaradio na 'nenamjernoj grešci' šefice Podravke?

Priznala je da je pogriješila i obavijestila Hanfu. Neka to ostane u nadležnosti Hanfe. Lakonski i u svom prepoznatljivom skandaloznom stilu, kada su njegove miljenice u pitanju, premijer Andrej Plenković opisao je ono što je učinila Martina Dalić. Njegova bivša ministrica gospodarstva, koja je zahvaljujući njemu završila na čelu Podravke, nezakonito je kupila 350 dionica Podravke za 54.432 eura nekoliko dana prije objave financijskog izvješća. Nakon što se za to doznalo, žena koja vodi jednu od najvažnijih hrvatskih kompanija i koja je u karijeri bila i ministrica financija branila se da je riječ o nenamjernoj pogrešci?!

Ta "nenamjerna pogreška" se, inače, zove nezakonita trgovina dionicama i kazneno je djelo. No ako si premijerova miljenica, "zaslužna" za lex Agrokor i tko zna što još, onda, kao i on, možeš što hoćeš. I to od afere Borg pa do Podravke, čije su se dionice, zbog njezina poteza, na Zagrebačkoj burzi najviše prodavale. Ostaje samo vidjeti tko je još zaradio na toj "nenamjernoj pogrešci"?