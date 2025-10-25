Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OSOBA TJEDNA

Tko je sve zaradio na 'nenamjernoj grešci' šefice Podravke?

Zagreb: Konferencija Agro Summit u organizaciji Poslovnog dnevnika
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
25.10.2025.
u 12:29

Ta "nenamjerna pogreška" se, inače, zove nezakonita trgovina dionicama i kazneno je djelo

Priznala je da je pogriješila i obavijestila Hanfu. Neka to ostane u nadležnosti Hanfe. Lakonski i u svom prepoznatljivom skandaloznom stilu, kada su njegove miljenice u pitanju, premijer Andrej Plenković opisao je ono što je učinila Martina Dalić. Njegova bivša ministrica gospodarstva, koja je zahvaljujući njemu završila na čelu Podravke, nezakonito je kupila 350 dionica Podravke za 54.432 eura nekoliko dana prije objave financijskog izvješća. Nakon što se za to doznalo, žena koja vodi jednu od najvažnijih hrvatskih kompanija i koja je u karijeri bila i ministrica financija branila se da je riječ o nenamjernoj pogrešci?!

Ta "nenamjerna pogreška" se, inače, zove nezakonita trgovina dionicama i kazneno je djelo. No ako si premijerova miljenica, "zaslužna" za lex Agrokor i tko zna što još, onda, kao i on, možeš što hoćeš. I to od afere Borg pa do Podravke, čije su se dionice, zbog njezina poteza, na Zagrebačkoj burzi najviše prodavale. Ostaje samo vidjeti tko je još zaradio na toj "nenamjernoj pogrešci"?

FOTO Napokon je krenula obnova najpoznatijih pokretnih stepenica u državi, evo kada će biti gotove
Zagreb: Konferencija Agro Summit u organizaciji Poslovnog dnevnika
1/12
Ključne riječi
HANFA dionice Podravka Martina Dalić

Komentara 8

Pogledaj Sve
JU
juža
13:05 25.10.2025.

Ona dionice nije slučajno kupila. Ivo je planski sli ne sa namjerom da ona zaradi nego da pokrene trgovinu pred iznošenjem poslovanja. Ovo je dogovoreno sa špekulantima. U SADu bi završila u zatvoru. Jer se radi o manipulacijama tržišta.

AL
AP_lapapa
12:56 25.10.2025.

Demonstracija moći. Još jedan dokaz da hadezeovci mogu što im padne napamet bez ikakvih posljedica. Doduše ona je kao i AP. Hadezeovka iz interesa a nikako iz nekakvog uvjerenja.

IC
ICCO
12:50 25.10.2025.

Ova umišljena gospođa u normalnoj državi bi letila s pozicije nulti dan, no narod ima vlast kakvu i zaslužuje pa se igra vlasti može nastaviti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja