Prijavi grešku
Komentari
PONAŠAJU SE NEPREDVIDIVO

Ukrajina u problemu: 'Dronovi su nam kao ruski rulet'

Autor
Danijel Prerad
10.02.2026.
u 19:00

U Harkivu, gdje se bore Andrijejevljeve trupe, temperature su nekih noći pala i do -22°C. Gotovo svaki dio drona osjetljiv je na takvu hladnoću

Lokalni ukrajinski zapovjednici upozoravaju kako ekstremne zimske temperature mogu predstavljati niz tehničkih izazova za operatere dronova na ukrajinskim frontama. Stariji poručnik Serhii Andrieiev, zamjenik zapovjednika satnije dronova "Kraken" u 3. armijskom korpusu, rekao je za Business Insider da hladnoća može uvelike poremetiti izviđačke i jurišne dronove iz prvog lica jer njihovi dijelovi često nisu dizajnirani da izdrže takve uvjete.

"Njihovo ponašanje je nepredvidivo, kako će djelovati na mrazu. To je pomalo kao ruski rulet", rekao je Andrieiev. "Hoće li uspjeti poletjeti ili će pasti na tlo?" Mnogi dronovi u Ukrajini izgrađeni su od gotovih komponenti naručenih putem interneta. Andrieiev je rekao da je zbog slobodne prirode tržišta teško procijeniti koliko dosljedno svaki pojedinačni dio funkcionira na hladnoći.

ČU
Čuružan
19:48 10.02.2026.

Očigledno da ruskim dronovima ne smeta ova hladnoća.

