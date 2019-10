Optuživali su Hrvatsku čak i da je izrežirala napad na Banske dvore

Na današnji dan prije 28 godina u 15.03 sati zrakoplovi JNA raketirali su tadašnju rezidenciju hrvatskog predsjednika u Banskim dvorima pokušavajući ubiti dr. Franju Tuđmana i dvojicu Hrvata na najvišim pozicijama u ondašnjoj SFRJ, premijera Antu Markovića i predsjednika Predsjedništva Stjepana Mesića, a s ciljem sloma borbenog morala Hrvata. Postigli su suprotan efekt. U napadu je poginula jedna osoba ispred obližnjeg restorana, dok su četiri lakše ozlijeđene.

Izbjegli atentat

Žrtava bi bilo više da Zagreb nije bio pod zračnom uzbunom te je dan ranije raketirana trafostanica Mraclin i sportski aerodrom u Lučkom. Šteta je procijenjena na oko 35 milijuna kuna. Predsjednik Tuđman, Marković i Mesić iz dvorane koja je pretrpjela veliku štetu izišli su samo nekoliko minuta ranije. Napad se dogodio devet sati prije isteka tromjesečnog moratorija na odluke o proglašenju samostalnosti i suverenosti Hrvatske i Slovenije. Očito je to bio očajnički potez ranjene zvijeri. Hrvatska i Slovenija nepovratno su rekle svoje te su dobile diplomatski rat. Hrvati su jasno dali na znanje što misle o JNA.

U travnju 1991. ispred tadašnjeg vojnog suda JNA u Gajevoj održan je masovni prosvjed zbog suđenja sedmorici optuženih za ilegalnu nabavu oružja, kada su jajima i drugim predmetima zasuli ulaz u vojnu zgradu i uništili službene oznake suda JNA na pročelju zgrade. Kad je u lipnju napadnuta Slovenija Zagrepčani su izašli ispred vojarni JNA kako bi spriječili njihov izlazak te je u pucnjavi jedan mladić ubijen. Zatim su 30. kolovoza ispred tadašnjeg vojnog sjedišta JNA u Hrvatskoj, na Trgu kralja Petra Krešimira, održane demonstracije na kojima je pjesnik Vlado Gotovac, sudionik hrvatskog proljeća i politički uznik u bivšem režimu, održao jedan od najdojmljivijih govora u hrvatskoj povijesti. Posramio je generale JNA te je okupljenima poručio: “I kada bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili s ovim strašilima živjeti, izabrao bih smrt.”

Zrakoplovi JNA su 4. listopada raketirali televizijski toranj na Sljemenu. U Zagrebu se tih dana bilo spremno na sve. O napadu jugoslavenskih aviona na hrvatsku predsjedničku palaču sutradan je na naslovnici pisao The New York Times navodeći kako je od proglašenja neovisnosti u Hrvatskoj poginulo na stotine ljudi, a neke procjene govore i o 2500. Napad u srcu Zagreba Marković je nazvao “pokušajem ubojstva”, optužio je jugoslavenskog ministra obrane Veljka Kadijevića da je naredio napad te je odbio vratiti se u Beograd dok on ne podnese ostavku.

U Beogradu su, kako je pisao NYT, odbili optužbe te je Kadijević izjavio: “Nijedna jedinica JNA nije dobila naredbu za napad na Zagreb”, te je dodao kako ne isključuju mogućnost da je napad izrežiran od hrvatskog vodstva. NYT je citirao Tuđmana koji je izjavio: “Nametnut nam je rat i mi moramo odgovoriti u skladu s ratnim zakonima”, dok je general JNA Andrija Rašeta izjavio kako su njegovi napori oko pregovora zbog blokade vojarni JNA došli kraju “jer je nemoguće vjerovati bilo kome”.

Čuvaju tajnu JNA

Nekoliko sati kasnije uslijedili su napadi. U prosincu 2017. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu i odredilo pritvor protiv petorice zapovjednika JNA na čelu s generalom Ljubimirom Bajićem te protiv hrvatskog i srpskog državljanina, pilota Davora Lukića, koji je civilni pilot u Južnoafričkoj Republici. Osumnjičeni su lani u prosincu odbili saslušanje u Srbiji pozvavši se na obvezu čuvanja vojne tajne, dok je Bajić 2017. za srbijanske medije priznao da je osobno naredio raketiranje Banskih dvora.

>> Pogledajte i ovaj video: Evo kako je lani u Saboru obilježen Dan neovisnosti