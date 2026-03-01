Iran priznao napad na tanker u Hormuškom tjesnacu: 'Ignorirao je upozorenja'

Iran je priznao da je izveo napad na naftni tanker, obrazloživši taj potez tvrdnjom da je brod ignorirao zapovijed da ne prolazi kroz strateški Hormuški tjesnac. Kako prenosi Anadolu, pozivajući se na državnu televiziju, tanker je navodno pokušao nezakonito uploviti u tjesnac. Omanski Centar za pomorsku sigurnost izvijestio je rano jutros da su u napadu na tanker "Skylight", koji plovi pod zastavom Palaua, ozlijeđene četiri osobe koje su prebačene na liječenje.

Naftni tanker pod zastavom Palaua navodno je pod američkim sankcijama, piše Euronews. Brod je pogođen pet nautičkih milja (9,26 km) sjeverno od luke Khasab, u omanskom guverneratu Musandam. Svih 20 članova posade, 15 indijskih i pet iranskih državljana, evakuirano je. U međuvremenu su se društvenim mrežama proširile snimke na kojima se vidi kako tanker tone dok se iz njega uzdiže gust dim.

BREAKING:



Iranian forces attacked a tanker from their own “shadow fleet” in the Strait of Hormuz, causing it to catch fire and begin sinking.



The ship was targeted for allegedly “illegally passing” through the strait.



The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian… pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026