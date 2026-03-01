Naši Portali
PIŠU IRANSKI MEDIJI

U napadima ubijen bivši iranski predsjednik

Mahmoud Ahmadinejad Former President of Iran
Foto: Hossein Fatemi
1/13
Autori: Hassan Haidar Diab, Večernji.hr
01.03.2026.
u 15:58

Ahmadinejad je bio predsjednik Irana od 2005. do 2013. godine. O njegovoj smrti sada pišu i iranski mediji

Izvješća pokazuju da je bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinejad ubijen u napadu u području Narmak istočno od Teherana jučer. Nakon brojnih izvješća stranih medija i iranski su izvijestili su da je Ahmadinejad ubijen u izraelsko-američkom raketnom napadu u subotu. Prema izvješćima, Ahmadinejad je "ubijen zajedno sa svojim tjelohraniteljima u raketnom napadu koji su pokrenuli cionistički entitet i Sjedinjene Države". Nasuprot tome, izraelski Kanal 12 citirao je izraelski izvor koji je rekao: "Nismo ubili bivšeg iranskog predsjednika Ahmadinejada." Vrijedi napomenuti da je Ahmadinejad bio predsjednik Irana osam godina, od 2005. do 2013., i tijekom tog vremena smatran je simbolom iranskog nuklearnog programa.

FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Mahmoud Ahmadinejad Former President of Iran
1/15

Mahmoud Ahmadinejad bio je šesti predsjednik Irana i član Vijeća za ekspeditivnost. Predsjednik Irana bio je od 2005. do 2013. godine. Rođen je 1956. godine i po zanimanju je prometni inženjer te sveučilišni profesor. Prije nego što je postao predsjednik, obnašao je dužnost gradonačelnika Teherana od 2003. do 2005. godine. Na vlast je došao kao predstavnik konzervativne političke struje koja se zalagala za snažniju ulogu države i islamskih vrijednosti u društvu. Tijekom svog mandata bio je poznat po oštroj retorici prema zapadnim državama, posebno Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. Njegova politika bila je usmjerena i na razvoj iranskog nuklearnog programa, što je izazvalo međunarodne napetosti i uvođenje sankcija Iranu.

Ahmadinejad je također provodio populističke ekonomske mjere kako bi poboljšao životni standard siromašnijih slojeva stanovništva. Njegov ponovni izbor 2009. godine izazvao je velike prosvjede i optužbe za izbornu prijevaru unutar Irana. Nakon završetka drugog predsjedničkog mandata 2013. godine ostao je aktivan u političkom životu zemlje. 

Situaciju na bliskom istoku iz minute u minutu pratite OVDJE.

Avatar Ervinus
Ervinus
15:40 01.03.2026.

oporba u hrvata na strani talibans

KL
klopek
16:27 01.03.2026.

Dali Mozemo, antife, leftardi i lgbtqxnzi organiziraju orosvjede na Trgu Bana Jelacica, pitam za prijatelja...

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
16:18 01.03.2026.

Prije je u bombardiranjima većinom stradao nedužni narod , ali sada su se stvari potpuno promjenile. Stradaju predsjednici , vjerske vođe , vojnici i vojne instalacije. Tako i treba biti neka se i oni malo zamisle šta rade. Ovo se se naravno odnosi samo na bombardiranja koja vrše zapadne vojske a ne na đihadiste ili Ruse. Oni i namjerno uništavaju infrastrukturu i ubijaju civile , kao i svi zločinci.

