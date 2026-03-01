Trump i Netanjahu sada moraju ići do kraja, pokušavajući iskoristiti stanje 'strateškog šoka' u Teheranu

Likvidacijom iranskog političkog i vojnog vodstva na čelu s vrhovnim vođom ajatolahom Ali Khameneijem, čiju su smrt nakon desetak sati tajenja potvrdili iranski državni mediji, Sjedinjene Američke Države i Izrael ostvarile su važan korak prema proklamiranom cilju – promjeni režima u Teheranu. U prvom raketnom udaru na Iran, koji su operativno provele izraelske zračne snage, prema izvještavanju CBS Newsa, likvidirano je oko 40 iranskih vojnih i političkih čelnika, među njima i moćni tajnik iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti i viši savjetnik vrhovnog vođe Ali Šamhani, zatim načelnik Glavnog stožera iranskih Oružanih snaga Abdolrahim Musavi, ministar obrane Aziz Nasirzadeh, zapovjednik kopnenih snaga Revolucionarne garde (IRGC) Mohammad Pakpour, šef vojnog ureda vrhovnog vođe Mohammad Shirazi te šef obavještajne službe Saleh Asadi. Kada se tome pridodaju stradali u prošlogodišnjim američko-izraelskim raketnim udarima na Iran – tadašnji načelnik Glavnog stožera Mohammad Bagheri i zapovjednik IRGC-a Hossein Salami – može se reći da su Amerikanci i osobito Izraelci, koji su se specijalizirali za izravne likvidacije iranskih čelnika i nuklearnih znanstvenika, serijom napada koji su kulminirali subotnjim združenim izraelsko-američkim napadom na Iran, uspješno proveli dekapitaciju iranskog vodstva. U samo jednom danu Izraelci su izbrisali iransku zapovjednu strukturu stvaranu godinama.