ELIMINIRANO IRANSKO VODSTVO

Trump i Netanjahu sada moraju ići do kraja, pokušavajući iskoristiti stanje 'strateškog šoka' u Teheranu

Autor
Denis Romac
01.03.2026.
u 15:59

Likvidacija ajatolaha Hameneija, vrhovnog autoriteta koji je održavao ravnotežu između različitih frakcija unutar režima, uz kojeg je u napadu likvidirano i više članova njegove obitelji, među kojima i njegova kći, zet i unuk, suočava iranski režim s krizom kakvu nije doživio od revolucije 1979. godine

Likvidacijom iranskog političkog i vojnog vodstva na čelu s vrhovnim vođom ajatolahom Ali Khameneijem, čiju su smrt nakon desetak sati tajenja potvrdili iranski državni mediji, Sjedinjene Američke Države i Izrael ostvarile su važan korak prema proklamiranom cilju – promjeni režima u Teheranu. U prvom raketnom udaru na Iran, koji su operativno provele izraelske zračne snage, prema izvještavanju CBS Newsa, likvidirano je oko 40 iranskih vojnih i političkih čelnika, među njima i moćni tajnik iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti i viši savjetnik vrhovnog vođe Ali Šamhani, zatim načelnik Glavnog stožera iranskih Oružanih snaga Abdolrahim Musavi, ministar obrane Aziz Nasirzadeh, zapovjednik kopnenih snaga Revolucionarne garde (IRGC) Mohammad Pakpour, šef vojnog ureda vrhovnog vođe Mohammad Shirazi te šef obavještajne službe Saleh Asadi. Kada se tome pridodaju stradali u prošlogodišnjim američko-izraelskim raketnim udarima na Iran – tadašnji načelnik Glavnog stožera Mohammad Bagheri i zapovjednik IRGC-a Hossein Salami – može se reći da su Amerikanci i osobito Izraelci, koji su se specijalizirali za izravne likvidacije iranskih čelnika i nuklearnih znanstvenika, serijom napada koji su kulminirali subotnjim združenim izraelsko-američkim napadom na Iran, uspješno proveli dekapitaciju iranskog vodstva. U samo jednom danu Izraelci su izbrisali iransku zapovjednu strukturu stvaranu godinama.

Ključne riječi
Benjamin Netanjahu Donald Trump Izrael SAD režim Teheran atentat Ali Khamenei Iran

Komentara 3

CV
car_vukota
16:28 01.03.2026.

Dekapitacija iranskog vodstva? Čist terorizam na najjače. Ne volim fundamentaliste bilo koje vrste, ali ovo što rade cionisti i amerikanci je prestrašno.

TJ
tjako
17:04 01.03.2026.

U biti je ovo pocetak kraja i izraela i amerike kaku poznajemo, iran nije irak niti sirija...

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
17:01 01.03.2026.

Strateški šok??? 🤣🤣🤣

