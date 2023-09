Optuženi Mile Mesar i diler kojeg je SOA htjela protjerati iz Hrvatske

Zbog krijumčarenja i preprodaje droge, USKOK je podigao optužnicu protiv šest osoba, a među njima su i dva stara "junaka" crnih kronika - Milivoj Utrobičić (50), zvani Mile Mesar i Shatman Bafti (60), za kojeg se navodi da je državljanin Srbije. No Bafti je rođen na Kosovu, više od 30 godina ima prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, u Hrvatskoj je i višestruko osuđivan, a SOA, je svojevremeno tražila i da ga se iz Hrvatske protjera... Osim njih dvojice još su optuženi Djemazi Bajrami (44), Zdravko Kocijančić (67), Nenad Martinčić (48) i Muhamed Bajrami (43). Sve ih se tereti za udruživanje u zločinačko udruženje u sklopu kojeg se krijumčarila droga.

Prema optužnici, USKOK ih tereti da su od sredine rujna 2021. do rujan 2022. nabavljali, krijumčarili i preprodavali heroin na području Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske i Istarske županije. Heroin je krijumčaren iz Sjeverne Makedonije, nakon čega je skladišten u kuću Zdravka Kocijančića. Droga se tamo skladištila,čuvala i prepakirala prije daljnje preprodaje. Bafti je bio taj, kako ga se tereti, koji se zajedno s Djemazom Bajramijem brinuo da se heroin prokrijumčari iz Sjeverne Makedonije, nakon čega bi Kocijančiću kazao gdje da ode po heroin prije no što ga skladištili i dalje preprodavali. Heroin se iz Sjeverne Makedonije krijumčario i u autobusima, za što se plaćalo vozačima autobusa. USKOK navodi da je najmanje osam kilograma heroina tako prokrijumčareno iz Sjeverne Makedonije. Od te količine, 4,2 kilograma je prodano, na čemu su optuženici zaradili oko 80.000 eura koje su međusobno podijelili. U pretragama je nađeno oko 3,9 kilograma heroina. Prema optužnici Martinčić je bio zadužen da predaje novac vozačima autobusa koji su vozili na relaciji Pula - Sjeverna Makedonija, a što se tiče Utrobičića, on se također tereti da je prenosio i heroin i novac.

Kada je u rujnu lani istraga pokrenuta, istražni zatvor je bio određen svima, no očito su trojica u međuvremenu puštena da se brane sa slobode, jer USKOK u optužnici traži da se istražni zatvor produlji samo trojici.

Za Baftija se prije uhićenja lani zadnji put čulo koncem 2021. kada je Ustavni sud prihvatio njegovu ustavnu tužbu na presudu Visokog upravnog suda iz 2019. kojom je na 10 godina protjeran iz Hrvatske. Presuda je bila utemeljena ponajviše na stavu SOA-e da je prijetnja nacionalnoj sigurnosti Hrvatske iako u Hrvatskoj živi od 80-ih, prijavljen je kao stranac sa stalnim boravkom, u Hrvatskoj ima ženu i djecu, koji su uz to hrvatski državljani.... Kada mu je lani usvojena ustavna tužba, njome su bile ukinute presude Visokog upravnog suda iz siječnja 2019. i Upravnog suda iz srpnja 2018., kojima je odlučeno da ga se protjera iz Hrvatske u trajanju od 10 godina. Lanjska odluka Ustavnog suda značila je da je slučaj vraćen Upravnom sudu na ponovno odlučivanje, no nije poznato kako završio. A u međuvremenu se Bafti ponovo našao u pravnim problemima jer je lani uhićen zbog heroina, zbog čega je već u dva navrata bio pravomoćno osuđivan.

Bafti je "slavu" stekao potkraj devedesetih kada su glavne zvijezde crnih kronika bili pripadnici tzv. zločinačke organizacije. Njihovim uhićenjem i suđenjem, pao je i Bafti, koji je bio optužen kao glavni raspačavač heroina. Odnosno osoba od koje su oni nabavljali heroin radi daljnje preprodaje. Iako protiv njega baš nije bilo materijalnih dokaza, pokopali su ga iskazi zaštićenih svjedoka i svjedoka pokajnika, pa je Bafti 2001. osuđen na 15 godina zatvora. Netom što je tu kaznu odslužio, ponovo je imao problema zbog dilanja droge, ovaj put u sklopu zločinačkog udruženja, za što je 2016. dobio tri godine zatvora. U jednom trenutku, dok je služio te kazne, država ga je kao stranca sa stalno prijavljenim boravkom te hrvatskom osobnom iskaznicom, koja mu istječe 2023., odlučila protjerati, a odluka o protjerivanju donesena je, među ostalim, na temelju stava SOA-e da je Bafti ugroza za nacionalnu sigurnost.

No, on se s time nije pomirio pa je podnio ustavnu tužbu u kojoj je naveo da mu je povrijeđeno pravo na jednakost pred zakonom, pravo na pravično suđenje te jamstvo štovanja i pravne zaštite obiteljskog života. U ustavnoj je tužbi Bafti pojasnio da u Hrvatskoj boravi i živi od 1983., da je oženjen hrvatskom državljankom s kojom ima troje djece koja su hrvatski državljani, a jedno je dijete maloljetno. Naveo je da mu SOA nije pojasnila kako ugrožava nacionalnu sigurnost, pogotovo kada se u obzir uzme i da hrvatski državljani čine ista kaznena djela koja je on počinio, pa za njih SOA ne kaže da su ugroza nacionalnoj sigurnosti. Nadalje, neka upravna tijela koja su donijela odluke o njegovu protjerivanju na 10 godina nisu prije toga provjerila zašto je on ugroza za nacionalnu sigurnost, već su samo u obzir uzela zaključak SOA-e. Druga pak u obzir pri donošenju odluke nisu uzela njegov obiteljski život....

Što se pak tiče Utrobičića, poznatog kao Mile Mesar, on je bio uhićen i 2012. kada se teretio da je bio dio grupe koja se bavila švercom najmanje tone i pol mesa. Prijavljivan je i zbog razbojstva iz 2009. kada je iz mjenjačnice u Brelima ukradeno oko pola milijuna kuna,a prijavljivan je i za krađe strojeva, kamiona... U dosjeu ima 16 pravomoćnih presuda kojima je osuđivan na uvjetne kazne, i kazne zatvora zbog prijevara, nedopuštene trgovine, zlouporabe droga, teških krađa, krivotvorenja isprava i žigova.... O njemu se pisalo i zbog trgovine ljudima jer je 2017. na svom imanju kao roba držao jednog čovjeka...

