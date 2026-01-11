Provaljivali u trgovine i krali alkohol, u jednu pokušali provaliti kroz ventilacijski otvor no urušio im se montažni strop

Njima dvojici omilio se alkohol, pa su ga odlučili krasti, a prilikom svojih provalničkih pohoda, do njega su pokušali doći i puzeći kroz ventilacijske otvore pri čemu im se - urušio strop. A sve to, doznalo se nakon što je pulska policija uhitila dvojicu 24-godišnjaka koje sumnjiči da su zajedno počinili pet teških krađa. Jedan od njih se uz to sumnjiči za još četiri teške krađe koje je počinio sam te za dva otuđenja tuđe stvari.

Kako je policija utvrdila tijekom kriminalističkog istraživanja, sumnja se da su dvojica 24-godišnjaka u noći na 20. prosinca 2025. provalili u adventsku kućicu na Usponu konzula Istranina, iz koje su otuđili alkoholna pića. Vlasnik (54), je oštećen za više desetaka eura, a već sljedeće noći mladići su provalili i u ugostiteljski objekt na Trgu 1. istarske brigade, iz kojeg su otuđili alkoholno piće. I ovaj put je šteta bilo nekoliko desetaka eura. Noć nakon te provale, opet su provalili u dva ugostiteljska objekta. U Stiglichevoj ulici otuđili su novac i napitke, a u Stankovićevoj ulici novac, čime su tvrtke iz Pule oštetili za više desetaka eura. Sumnja se i da je prilikom tih provala, jedan od mladića skočio na vozilo 56-godišnjaka i pričinio mu štetu od nekoliko stotina eura.

Sumnja se da su mladići u noći na Božić kroz ventilacijski otvor provalili u trgovinu u Ulici Kamenjak, no dok su u provaljivali urušio se montažni strop pa su odustali od provale. Jedan od mladića sumnjiči se i da je sam od 8. studenoga do 20. prosinca provalio u nenastanjenu kuću u Radićevoj ulici i sprejom ispisao razne natpise, čime je oštetio 76-godišnjeg talijanskog državljanina. Sumnja se i da je u noći na 17. prosinca provalio u frizerski salon u Epulonovoj ulici i otuđio novac, oštetivši 59-godišnju vlasnicu za više desetaka eura. Nadalje, sumnja se da je u noći na 23. prosinca provalio i u skladište u Radićevoj ulici, iz kojeg nije ništa otuđio, a 24. prosinca ponovno je provalio u ugostiteljski objekt u Stiglichevoj ulici, iz kojeg je otuđio alkoholna i druga pića. Sumnjiči ga se i da se 2. siječnja u Scalierovoj ulici popeo na balkon, no primijetila ga je žena koja je pozvala policiju, a osumnjičeni je tijekom bijega skočio na automobil u vlasništvu 54-godišnjaka i oštetio ga.

Mladić kojem se na teret stavlja 11 kaznenih djela priveden je na policiju, dok je protiv njegovog provalničkog kolege kaznena prijava podnesena redovnim putem.