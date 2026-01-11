Kriminalci općenito, a među njima i krijumčari ljudima, vrlo brzo se prilagođavaju novim tehnologijama, pa se tako kriminalno tržište, kojem je glavni posao krijumčarenje ljudima, širi i u digitalnom svijetu. I to vrlo uspješno. Krijumčari ljudima djeluju na društvenim mrežama, preko kojih nalaze osobe koje će ilegalno prebacivati preko granica, ali i ljude koji će za kriminalne organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi raditi. U tom "poslu" krijumčari ljudima koriste se šifriranom komunikacijom i kriptovalutama, s tim da koriste lako dostupne online usluge za organiziranje svojih poslova. Digitalizacija omogućava krijumčarima ljudima da djeluju brže, učinkovitije i otpornije jer je s takvim načinom "poslovanja" lakše ostati izvan dosega zakona, dok je počinitelje teže otkriti, naveo je Europol, koji je 2024. osnovao platformu DigiNex.
Krijumčarenje ljudi sve se češće odvija u digitalnom svijetu
Prosječna cijena koju su ilegalni migranti na svom opasnom putu tijekom 2024. plaćali krijumčarima kretala se od 200 do 20.000 eura
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.