Krijumčarenje ljudi sve se češće odvija u digitalnom svijetu

Kriminalci općenito, a među njima i krijumčari ljudima, vrlo brzo se prilagođavaju novim tehnologijama, pa se tako kriminalno tržište, kojem je glavni posao krijumčarenje ljudima, širi i u digitalnom svijetu. I to vrlo uspješno. Krijumčari ljudima djeluju na društvenim mrežama, preko kojih nalaze osobe koje će ilegalno prebacivati preko granica, ali i ljude koji će za kriminalne organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi raditi. U tom "poslu" krijumčari ljudima koriste se šifriranom komunikacijom i kriptovalutama, s tim da koriste lako dostupne online usluge za organiziranje svojih poslova. Digitalizacija omogućava krijumčarima ljudima da djeluju brže, učinkovitije i otpornije jer je s takvim načinom "poslovanja" lakše ostati izvan dosega zakona, dok je počinitelje teže otkriti, naveo je Europol, koji je 2024. osnovao platformu DigiNex.