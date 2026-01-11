Naši Portali
EUROPOL UPOZORAVA NA NOVE KRIMINALNE TRENDOVE

Krijumčarenje ljudi sve se češće odvija u digitalnom svijetu

REUTERS
VL
Autor
Ivana Jakelić
11.01.2026.
u 23:51

Prosječna cijena koju su ilegalni migranti na svom opasnom putu tijekom 2024. plaćali krijumčarima kretala se od 200 do 20.000 eura

Kriminalci općenito, a među njima i krijumčari ljudima, vrlo brzo se prilagođavaju novim tehnologijama, pa se tako kriminalno tržište, kojem je glavni posao krijumčarenje ljudima, širi i u digitalnom svijetu. I to vrlo uspješno. Krijumčari ljudima djeluju na društvenim mrežama, preko kojih nalaze osobe koje će ilegalno prebacivati preko granica, ali i ljude koji će za kriminalne organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi raditi. U tom "poslu" krijumčari ljudima koriste se šifriranom komunikacijom i kriptovalutama, s tim da koriste lako dostupne online usluge za organiziranje svojih poslova. Digitalizacija omogućava krijumčarima ljudima da djeluju brže, učinkovitije i otpornije jer je s takvim načinom "poslovanja" lakše ostati izvan dosega zakona, dok je počinitelje teže otkriti, naveo je Europol, koji je 2024. osnovao platformu DigiNex.

