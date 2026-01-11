Naši Portali
Britanci tvrde

NATO pregovori o odbijanju Rusije na Arktiku 'uobičajeni'

11.01.2026.
u 23:17

Novine Telegraph u subotu su izvijestile da vojni čelnici Britanije i drugih europskih zemalja rade nacrte planova za moguću NATO misiju na Grenlandu, za koji je američki predsjednik Donald Trump iznova govorio da ga želi preuzeti

Velika Britanija rekla je u nedjelju da su rasprave s drugim NATO članicama o odbijanju ruske aktivnosti na Arktiku "uobičajene", nakon medijskih izvješća o tome da je London u pregovorima s europskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenland.

Novine Telegraph u subotu su izvijestile da vojni čelnici Britanije i drugih europskih zemalja rade nacrte planova za moguću NATO misiju na Grenlandu, za koji je američki predsjednik Donald Trump iznova govorio da ga želi preuzeti.

Novine kažu da su britanski dužnosnici započeli pregovore s Njemačkom, Francuskom i drugim zemljama o planovima koji bi mogli uključivati slanje britanskih vojnika, ratnih brodova i zrakoplova kako bi zaštitili Grenland od Rusije i Kine.

Britanski ministrica prometa Heidi Alexander rekla je Sky Newsu da su razgovori o tome kako odbiti ruskog predsjednika Vladimira Putina na Arktiku "uobičajeni".

"Postaje to vrlo sporna geopolitička regija, s Rusijom i Kinom, očekuje se da razgovaramo s našim saveznicima u NATO-u o tome što možemo učiniti da odbijemo rusku agresiju u Arktičkom krugu", rekla je Alexander.

Britanija je "predana radu s NATO partnerima u ojačavanju NATO-vog odvraćanja i obrane na Arktiku", rekao je vladin glasnogovornik kao komentar Telegraphova izvješća.

Trump je rekao da SAD mora posjedovati Grenland, autonomni dio Kraljevine Danske, kako bi spriječio da Rusija i Kina strateški okupiraju teritorij bogat mineralima u budućnosti, rekavši da američka prisutnost ondje nije dovoljna.

