Županija uvodi testiranje na drogu i alkohol: Krajnja mjera može biti otkaz

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić donijela je Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti za zaposlenike Županije. Kako javlja Radio Vallis Aurea, tolerancija na alkohol bit će nulta, a krajnja mjera može biti otkaz. Pravilnikom je utvrđena zabrana rada i dolaska na posao pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti, kao i postupak provjere kojim se utvrđuje je li službenik ili namještenik tijekom radnog vremena pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Određene su mjere i sankcije koje Županija primjenjuje prema radnicima i drugim osobama koje su na radu, odnosno u prostoru pod nadzorom zatečene pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti, zatim odgovornost i ovlasti župana, pročelnika, kao i ovlaštenika župana za provedbu mjera zabrane zloupotrebe alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti.

Kako navode, stanjem pod utjecajem alkohola smatra se stanje pri kojem izmjerena vrijednost alkohola u izdahnutom zraku iznosi više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka, odnosno više od 0,0h/kg težine u krvi, piše u Pravilniku. Prema službenicima ili namještenicima koji su postupili protivno zabrani ovog Pravilnika primjenjuju se odgovarajuće mjere, odnosno sankcije, ovisno o okolnostima slučaja i o rezultatima testiranja. Alkoholiziranost je svrstana u dvije kategorije: pripito stanje (do 0,5 g/kg težine u krvi) i pijano stanje (više od 0,5 g/kg težine u krvi), što čini razliku pri sankcioniranju. Pravilnik će idućeg tjedna stupiti na snagu.

Prema tumačenju Ive Bolanče iz pravne službe Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, u okviru postojećih mjera zaštite na radu može se uvesti testiranje zaposlenika na alkohol i drogu. Ona navodi kako poslodavac u ovom slučaju ne izlazi iz zakonskih okvira i dodaje kako povremeno testiranje radnika na opijate zapravo nije ništa neuobičajeno. – Prema propisima Zakona o zaštiti na radu, moguće je provoditi alkotestiranja i testiranja na droge. Ne vjerujem da će se to kontrolirati svaki dan, jer bi to bilo nerazumno, ali ima poslodavaca koji to povremeno provode. Ako poslodavac posumnja u nečiju radnu sposobnost, ako netko od zaposlenih djeluje kao da je pod utjecajem nekih opijata, može ga testirati – kaže Bolanča.

Na pitanje što će se dogoditi ako netko odbije testiranje, Bolanča odgovara kako je zaposlenik dužan sudjelovati u provođenju mjera zaštite na radu. Na testiranje se, dodaje, nikoga ne može prisiliti, ali u slučaju odbijanja testiranja može se smatrati da je zaposlenik pod utjecajem opijata i može ga se udaljiti s radnog mjesta.

