Oni najmanji i na Večernjakovoj su akciji bili najveći ekojunaci

Tužan smo što posvuda ima smeća. Mislim da se moramo više truditi i sačuvati prirodu – rekao je šestogodišnji Ivano Domić, a njegov se prijatelj, sedmogodišnji Frane Nakir složio s time, ali i zaključio da "jako uživa na svakoj radionici jer se uvijek radi nešto korisno za okoliš". Ova su dvojica mališana, naime, također sudjelovala u Večernjakovoj ekološkoj akciji čišćenja, koja se proteklog vikenda održala diljem zemlje u sklopu velikog projekta "Rezolucija Zemlja".

Čak 5000 ljudi na više od 30 lokacija u Hrvatskoj prikupilo je više od sto tona otpada, a svima je posebno drago bilo vidjeti da Ivano i Frane, koji su sudjelovali na radionici na Čiovu, nisu iznimka. Vrtićanci, školarci, srednjoškolci… Djeca i mladi sudjelovali su u svim akcijama, a na nekima su čak bili u većini te pokazali da su buduće generacije itekako svjesne da u naslijeđe dobivaju ranjeni planet kojemu je hitno potrebna pomoć. A kakvi su njihovi dojmovi s akcija, smatraju li da ovakvim projektima idemo u dobrom smjeru i zašto im je važno sudjelovati?

Čistili oko svoje škole

– Ovdje sam jer želim živjeti u zdravom okruženju – kratko i jasno poručila je maturantica Lucija Mesarić, koja se priključila akciji čišćenja u Varaždinu, primarno oko jezera Motičnjak. U akciji koju je organizirala varaždinska udruga Eko Breza sudjelovalo je 50-ak volontera, a naglasak je bio stavljen upravo na međugeneracijsku suradnju pa su se tako uz članove udruge Eko Breza okupili i umirovljenici te učenici Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin, smjera ekološki tehničar.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok su neki na akcije došli sa svojim školama, dio djece na akcije je došao u pratnji roditelja pa su u čišćenju tako sudjelovale cijele obitelji. Također, mnoge su akcije ovog vikenda podržali i mladi izviđači pa su tako i u Veliku Goricu stigli članovi Saveza izviđača Hrvatske te Turopoljske udruge skauta "TUR". Mladi su se čistači vješto uvlačili u najgušće šikare odakle su izvlačili najrazličitije vrste otpada, a među njima je bila i 13-godišnja Dora Ćosić.

– Iako smo bili zatrpani smećem, svi smo se lijepo zabavili i napravili dobro djelo. Smatram da je cijela akcija jako zanimljiva i edukativna, ali nadam se da nam u budućnosti ovakve akcije čišćenja više neće trebati – rekla je Dora Ćosić, koja je članica Turopoljske udruge skauta "TUR".

– Svi naši članovi jako su zadovoljni akcijom. Od najranije dobi educiramo ih o brizi za okoliš i kontinuirano čistimo u prirodi. Kad god idemo na izlet, a to je gotovo svaki vikend, uobičajeno je i da čistimo okoliš u kojem se nalazimo pa djeca koja su u izviđačima imaju iskustvo i naviku čišćenja – kaže Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske.

Briga o okolišu, zaključuje, jedna je od osnova izviđačkog pokreta, a volja i marljivost koju su pokazali oni najmlađi sudionici akcije oduševila je i direktora Večernjeg lista Renata Ivanuša, koji je također čistio u Velikoj Gorici.

– Mladi su budućnost i čini mi se da neće ponavljati iste greške koje su činile generacije prije njih kad je riječ o brizi za okoliš i zbrinjavanju otpada. Baš zbog njih Večernji će list provesti i brojne druge akcije, a Rezolucija Zemlja ide dalje – drugog izbora nemamo jer alternativni planet nemamo – zaključio je Ivanuš.

Mališani su bili iznimno vrijedni i u zagrebačkom Podsusedu, gdje je akciju organizirala udruga EKO 2000, koja je uz svoje članove udruge okupila i znatan broj mlađe generacije. Čišćenja su se za ovu priliku uhvatili brojni volonteri, članovi Odreda izviđača "Marica Pataki" te učenici Osnovne škole bana Josipa Jelačića. Kako se čistilo na nekoliko lokacija ovog zagrebačkog kvarta, učenici nižih razreda osnovne škole bili su zaduženi za održavanje "vlastitog teritorija", u parku pokraj i oko same škole.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Akcija "Mali zeleni"

– Smatram da je očuvanje okoliša uvijek bilo vrlo bitno, no danas je naročito važno zbog situacije u kojoj se posljednjih godina nalazimo. Klimatske promjene i ostale katastrofe koje se trenutačno događaju našem planetu nas mlade "obvezuju" da budemo odgovorniji. Ja sama do čistog okoliša držim još od malih nogu, tomu me uče roditelji, no velik je utjecaj imala i učiteljica u osnovnoj školi koja nas je uvijek opominjala i s nama razgovarala o važnosti razvrstavanja otpada i čistom okolišu u kojem živimo – rekla je pak 16-godišnja Lara Batatilović, koja je čistila u općini Bošnjaci.

Tamo je cijelu akciju organizirao Savjet mladih općine Bošnjaci te su većinu svojih aktivnosti orijentirali na najmlađe. Akcijom "Mali zeleni" ujedinili su djecu i mlade na samom istoku Lijepe Naše, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon ciklusa edukativno-kreativnih radionica, održanih u osnovnim školama u Bošnjacima i Privlaci te u dječjim vrtićima u Privlaci i Županji, kojima je cilj bio osvještavanje i educiranje najmlađih te izrada uporabnih i dekorativnih predmeta od ambalažnog otpada, uslijedilo je čišćenje. Mališani su prikupili čak 300 kilograma smeća te su u samom centru Bošnjaka postavili i info-pult za osvještavanje i educiranje mještana.