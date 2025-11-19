On je jedini glasao protiv objavljivanja Epsteinovih dosjea: 'Zakon nanosi štetu tisućama nevinih ljudi'

Gotovo svi republikanci u Zastupničkom domu američkog Kongresa glasovali su za prijedlog zakona koji bi prisilio objavu dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Jedini glas "protiv“ došao je od zastupnika iz Louisiane, Claya Higginsa. Ogroman broj onih koji su bili "za", točnije njih 427, predstavlja rijedak trenutak dvostranačke suradnje na Capitol Hillu. Nekoliko sati kasnije, američki Senat jednoglasno je odobrio zakon čime je otvoren put za konačni čin – potpis predsjednika Donalda Trumpa.

"Ono što je bilo loše s ovim prijedlogom zakona prije tri mjeseca i dalje je loše“, napisao je Higgins na X-u. "On napušta 250 godina američke procedure kaznenog pravosuđa.“ Za Higginsa je, piše BBC, glavni problem zaštita osobnih podataka žrtava Jeffreyja Epsteina. "Kako je sada napisan, ovaj zakon otkriva i nanosi štetu tisućama nevinih ljudi", naveo je te dodao kako je riječ o svjedocima, članovima obitelji...

Higgins je rekao da bi podržao zakon ako ga Senat izmijeni, što je vođa većine u Senatu, John Thune, označio malo vjerojatnim. "Kad prijedlog zakona izađe iz Zastupničkog doma s 427 prema 1 i kad predsjednik kaže da će ga potpisati, nisam siguran da su izmjene uopće realne“, rekao je Thune. Zakon je, podsjetimo, dobio ogromnu podršku republikanaca nakon što je predsjednik Trump odustao od svog protivljenja glasanju.

Ovo nije prvi put da je Higgins zauzeo nekonvencionalan stav. Godine 2024., republikanci u Zastupničkom domu glasali su za njegovu osudu zbog uvredljivih objava na društvenim mrežama u kojima je Haiti nazvao "najodvratnijom zemljom na zapadnoj hemisferi“, a njegove stanovnike kao "one koji jedu kućne ljubimce“. "Svi ti kriminalci bolje da se urazume i da što prije odu iz naše zemlje prije 20. siječnja“, napisao je Higgins.