Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
AMERIČKI KONGRES

On je jedini glasao protiv objavljivanja Epsteinovih dosjea: 'Zakon nanosi štetu tisućama nevinih ljudi'

“Catch and Release Lose and Forget: Addressing the Crisis of Unaccompanied Alien Children Part I”
Foto: CNP/AdMedia/NEWSCOM
1/3
Autor
Dora Taslak
19.11.2025.
u 12:32

Clay Higgins rekao je da bi podržao zakon ako ga Senat izmijeni, što je vođa većine u Senatu, John Thune, označio malo vjerojatnim

Gotovo svi republikanci u Zastupničkom domu američkog Kongresa glasovali su za prijedlog zakona koji bi prisilio objavu dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Jedini glas "protiv“ došao je od zastupnika iz Louisiane, Claya Higginsa. Ogroman broj onih koji su bili "za", točnije njih 427, predstavlja rijedak trenutak dvostranačke suradnje na Capitol Hillu. Nekoliko sati kasnije, američki Senat jednoglasno je odobrio zakon čime je otvoren put za konačni čin – potpis predsjednika Donalda Trumpa.

"Ono što je bilo loše s ovim prijedlogom zakona prije tri mjeseca i dalje je loše“, napisao je Higgins na X-u. "On napušta 250 godina američke procedure kaznenog pravosuđa.“ Za Higginsa je, piše BBC, glavni problem zaštita osobnih podataka žrtava Jeffreyja Epsteina. "Kako je sada napisan, ovaj zakon otkriva i nanosi štetu tisućama nevinih ljudi", naveo je te dodao kako je riječ o svjedocima, članovima obitelji...

Higgins je rekao da bi podržao zakon ako ga Senat izmijeni, što je vođa većine u Senatu, John Thune, označio malo vjerojatnim. "Kad prijedlog zakona izađe iz Zastupničkog doma s 427 prema 1 i kad predsjednik kaže da će ga potpisati, nisam siguran da su izmjene uopće realne“, rekao je Thune. Zakon je, podsjetimo, dobio ogromnu podršku republikanaca nakon što je predsjednik Trump odustao od svog protivljenja glasanju. 

Ovo nije prvi put da je Higgins zauzeo nekonvencionalan stav. Godine 2024., republikanci u Zastupničkom domu glasali su za njegovu osudu zbog uvredljivih objava na društvenim mrežama u kojima je Haiti nazvao "najodvratnijom zemljom na zapadnoj hemisferi“, a njegove stanovnike kao "one koji jedu kućne ljubimce“. "Svi ti kriminalci bolje da se urazume i da što prije odu iz naše zemlje prije 20. siječnja“, napisao je Higgins.
Rusi rangirali zemlje prema razini neprijateljstva. Na popisu i Hrvatska, evo na kojoj poziciji
Ključne riječi
Donald Trump Republikanci kongres Jeffrey Epstein Clay Higgins

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-18/2025-11-11T072257Z_148639488_RC2MPHA74KHS_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-USA-GAZA.JPG
GEOPOLITIČKI PORAZ RUSIJE I KINE

Trump: Usvajanje američke rezolucije o Gazi u UN-u mijenja tijek povijesti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno je pozdravio usvajanje rezolucije, opisujući je kao "povijesni trenutak". Naglasio je da je plan u potpunosti usklađen s izraelskim sigurnosnim interesima, jer stavlja naglasak na eliminaciju raketnih arsenala, tunelskih sustava i vojnih kapaciteta Hamasa. Međutim, uz taj diplomatski entuzijazam, Netanyahu je ponovio svoju dugogodišnju i nepromjenjivu poziciju: 'Neće biti palestinske države koja ugrožava Izrael.'

Učitaj još

Kupnja