Novi soj može biti opasniji tamo gdje nema dovoljno cijepljenih i gdje sustav zdravstva nije idealan, kazao je znanstvenih Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković u HRT-ovom Studiju 4.

- Novi soj ima potencijal da bude opasniji. Idealno bi bilo da bude zaraznija od delte, a da bude manje nezgodna za ljude. Moguće je da virus probija cjepivo i da stvara goru kliničku sliku. Moguće je i da više mladih stradava - govori.

Kazao je kako znanstvenici ne mogu znati kada će pandemija završiti, a pojasnio je i zašto su nam potrebne maske.

- Kada su znanstvenici otkrili da virus probija nešto ranije i dva dana prije nego što se pojave simptomi, pa čovjek može biti zarazan, preporuka je promijenjena pa se maska trebala nositi i ako dotična osoba nema simptome, rekao je i opisao da su se ljudi počeli čuditi kako to da sad odjednom svi trebaju nositi zaštitnu masku, a prije nekoliko dana rečeno je da se ne moraju. Napominje da je sve u vezi s potrebom nošenja zaštitnih maski objašnjeno ljudima, ali oni jednostavno ne žele čuti, kazao je te se nadovezao na prosvjede u Zagrebu:

- To je svjetski fenomen. Kada ljudi povjeruju u neku priču, da će pandemija uskoro završiti, onda dođe znanstvenik pa izjavi da to nije istina. Znanstvenik kaže da ne zna kada će završiti pandemija, ali da se mora napraviti nešto kako bi se tome stalo na kraj. To nešto će nas inkomodirati više ili manje. Nekima od nas će to možda uništiti posao koji smo gradili cijeli život. To je strašno teško, kazao je.

Govoreći o prijenosu virusa rekao je da "ako je necijepljena osoba bolesna onda ona proizvodi veliku količinu virusa".

- Najčešće se to događa u domovima, kada djeca zaražena dođu kući iz škole. Čak i ako ste cijepljeni, šansa da se nezarazite je nikakva. Zato se u mnogim državama toliko i forsira ideja da se cijepe i djeca. U Velikoj Britaniji je hospitalizirano tjedno oko 1000 djece, kaže Ceci.

- Nemojte se zezati, cijepite se, poručio je.