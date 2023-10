Omar (13), dječak s britanskom putovnicom u Gazi: 'Djeca se igraju dok padaju bombe. Nije pošteno'

Bježeći od izraelskih zračnih napada i projektila, dječak s britanskom putovnicom i njegova obitelj nedavno su se nastanili u gradu Khan Younis na jugu Gaze, zajedno sa stotinama tisuća drugih evakuiranih osoba. 'Djeca se igraju u parku dok padaju bombe... Nije sigurno, nije pošteno. Žao mi je zbog djece. Nisu djeca kriva za rat. Nije ničija krivnja... to se ne bi trebalo događati' kaže Abu Assi za Reuters, govoreći na engleskom, s igrališta gdje se nalazi s braćom i sestrama, te roditeljima.

Abu Assi kaže kako je evakuacija bila 'stresna za sve', te se nada da će se granice grada Rafe u južnom dijelu Gaze otvoriti, što će njemu i njegovoj obitelji omogućiti sigurnu evakuaciju u Egipat. 'Kuće su uništene, ima ljudi koji spavaju na ulicama, ruševine su gdje god da krenete. To je stvarno, to je užasno. Ima vatre, dima, gdje god pogledate. Pijeska ima posvuda. To je ratna zona', kaže vidno umoran 13-godišnji Abu Assi, čiji su roditelji dali dozvolu Reutersu da razgovara s njim.

VIDEO Dječak (13) iz Gaze: 'Nisu djeca kriva za rat'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izrael je pozvao iscrpljene stanovnike Gaze da se evakuiraju na jug, što su stotine tisuća već učinile i sada se nalaze u opkoljenoj enklavi u kojoj živi više od 2 milijuna ljudi. Hamas, koji upravlja Gazom, rekao je ljudima da ignoriraju poruke Izraela . Unutar uskih i prenapučenih ulica Gaze uvjeti se pogoršavaju kako raste broj smrtnih slučajeva u izraelskim zračnim napadima. Tijela se pohranjuju u kamione za zamrzavanje sladoleda jer se njihovo premještanje u bolnice smatra prerizičnim, a groblja su puna.

'Ako se granica ne otvori, mogli bismo biti u ozbiljnoj nevolji. Bili smo usred ovih sukoba, ne znam ni sam, možda pet ili šest dana, izgubio sam pojam o vremenu. Previše je to stresno', ponavlja dječak.

VEZANI ČLANCI

Izrael provodi najintenzivnije bombardiranje koje je Gaza ikada vidjela kao odgovor na ubojstvo 1.300 ljudi koje su izvršili Hamasovi borci u Izraelu 7. listopada. Vlasti u Gazi kažu kako je najmanje 2.670 ljudi dosad ubijeno u izraelskim osvetničkim napadima. Tvrde kako je ček četvrtina od njih djece.

VIDEO Izrael gomila snage uz granicu Gaze