Tisuće ljudi u Gazi u opasnosti, Biden poslao upozorenje: 'Mislim da bi bila greška da Izrael ponovno okupira Gazu'

Očekuje se da će granični prijelaz prema Gazi pod kontrolom Egipta ponovno biti otvoren usred diplomatskih napora da se dopremi pomoć u taj pojas pod kontrolom Hamasa koji je pod intenzivnim izraelskim bombardiranjem nakon divljačkog napada Hamasovih pripadnika 7. listopada.

Šokiran napadom na svoje gradove i sela, Izrael provodi najžešće bombardiranje koje je Gaza ikada vidjela, uveo je strogu blokadu i priprema kopnenu invaziju. U međuvremenu, na stotine tona pomoći iz nekoliko zemalja danima stoji na egipatskom Sinajskom poluotoku, čekajući dogovor o sigurnoj isporuci u Gazu i evakuaciju nekih nositelja stranih putovnica preko prijelaza Rafah.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Rafah će biti ponovno otvoren. Uspostavljamo s Ujedinjenim narodima, s Egiptom, s Izraelom, s drugima, mehanizam kojim ćemo dobiti pomoć i dostaviti je ljudima kojima je potrebna", rekao je američki državni tajnik Antony Blinken nakon sastanka s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem u nedjelju.

Tijek događaja:

7:15 - Američki predsjednik Joe Biden je upozorio Izrael da ne okupira Gazu. Sinoć je rekao za CBS-ov 60 Minutes: "Mislim da bi to bila velika pogreška".

"Gledajte, ono što se dogodilo u Gazi, po mom mišljenju, je Hamas, a ekstremni elementi Hamasa ne predstavljaju sav palestinski narod. I mislim da bi bila greška da Izrael ponovo okupira Gazu", rekao je.

"Uklanjanje ekstremista... nužan je zahtjev", dodao je.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan rekao je za CNN da zemlja "nema interesa" okupirati Gazu, ali će učiniti "sve što je potrebno da uništi" Hamas.

“Nemamo interes okupirati Gazu ili ostati u Gazi, ali budući da se borimo za svoj opstanak i jedini način, kako je sam predsjednik Biden definirao, jest uništiti Hamas, tako da ćemo morati učiniti sve što je potrebno da uništiti njihove sposobnosti", rekao je.

6:24 - Antony Blinken nije precizirao vrijeme ponovnog otvaranja prijelaza. Američki diplomatski veteran David Satterfield, imenovan u nedjelju za posebnog izaslanika za humanitarna pitanja Bliskog istoka, doputovat će u Egipat u ponedjeljak kako bi razradio detalje, najavio je Blinken.

TV postaja NBC News, pozivajući se na palestinskog dužnosnika, izvijestila je da će granični prijelaz Rafah biti otvoren u ponedjeljak u 9 sati, dok je ABC News izvijestio da će taj prijelaz biti otvoren na nekoliko sati u ponedjeljak, bez navođenja detalja. Reuters nije mogao odmah potvrditi oba izvješća.

Izrael je pozvao iscrpljene stanovnike Gaze da se evakuiraju na jug, što su stotine tisuća već učinile u opkoljenoj enklavi u kojoj živi više od 2 milijuna ljudi. Hamas, koji upravlja Gazom, poručio je ljudima da ignoriraju poruku Izraela.

VEZANI ČLANCI:

6:24 - Procjenjuje se da će rezerve goriva u svim bolnicama diljem Pojasa Gaze potrajati još oko 24 sata, dovodeći u opasnost tisuće pacijenata, priopćio je u ponedjeljak Humanitarni ured Ujedinjenih naroda (OCHA). Vlasti u Gazi priopćile su da je dosad najmanje 2670 ljudi ubijeno u izraelskim osvetničkim udarima, od čega četvrtina djece, a gotovo 10.000 ranjeno. Još 1.000 ljudi je nestalo i vjeruje se da su ispod ruševina.

Dužnosnici američke vlade kažu da se mobiliziraju kako bi pomogli u ublažavanju humanitarne krize u Gazi, očekujući brutalnu kopnenu ofenzivu. Predsjednik Joe Biden pozvao je Izrael da slijedi ratne zakone u svom odgovoru na napade Hamasa, a u nedjelju je u objavi na društvenim mrežama rekao da "ogromna većina Palestinaca nije imala ništa s užasnim napadima Hamasa i pati zbog njih."

GALERIJA Rat u Izraelu

Washington je također usredotočen na izbjegavanje prelijevanja sukoba, posebno sa sukobima s Libanonom koji eskaliraju na izraelskoj granici. Blinken je rekao da su čelnici arapskih država koje je posjetio diljem regije posljednjih dana odlučni zaustaviti širenje rata. "Oni koriste vlastiti utjecaj, svoje odnose, kako bi bili sigurni da se to ne dogodi", rekao je Blinken, koji se trebao vratiti u Izrael u ponedjeljak i također nastoji osigurati oslobađanje 155 talaca, uključujući Amerikance.

Iran, koji podržava i Hamas i Hezbolah, upozorio je Izrael na eskalaciju ako nastavi napadati Palestince. "Ako se cionistička agresija ne zaustavi, ruke svih strana u regiji su na okidaču", rekao je ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian, dodajući da Teheran ne može samo ostati promatrač.

6:21 - Osoblje Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i rad (UNRWA) sa sjedištem u Gazi preselilo se u Rafah blizu granice s Egiptom i radi u istoj zgradi kao i "tisuće očajnih raseljenih ljudi", rekao je Philippe Lazzarini, povjerenik General Agencije UN-a za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku.

"Čini se da je svijet sada izgubio ljudskost", rekao je u oštrom govoru iz sjedišta agencije u istočnom Jeruzalemu u nedjelju. "Ako pogledamo pitanje vode - svi znamo da je voda život - Gazi ponestaje vode, a Gazi ponestaje života. Uskoro, vjerujem, s ovim neće biti ni hrane ni lijekova", Lazzarini rekao je, nazivajući opsadu u Gazi "ništa drugo nego kolektivno kažnjavanje".

VEZANI ČLANCI:

"Prije nego što bude prekasno, opsada mora biti ukinuta i humanitarne agencije moraju biti u mogućnosti sigurno donijeti osnovne zalihe kao što su gorivo, voda, hrana i lijekovi. A to nam treba sada", dodao je.

6:10 - Službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA objavila je u nedjelju izjave predsjednika Mahmouda Abbasa u kojima je kritizirao Hamas zbog njegovih postupaka, no kasnije je bez objašnjenja uklonila spominjanje te militantne skupine.

Izjave, koje je WAFA objavila na svojoj web stranici, dane su tijekom telefonskog razgovora između Abbasa i predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Njih su dvojica razgovarali o izraelskom bombardiranju Gaze nakon Hamasovog ubilačkog divljanja po izraelskim gradovima.

Izvorno izvješće WAFA-e o Abbasovom pozivu uključivalo je rečenicu: "Predsjednik je također naglasio da politike i akcije Hamasa ne predstavljaju palestinski narod, a politike, programi i odluke (Oslobodilačke organizacije Palestine-PLO) predstavljaju palestinski narod kao njihov jedini legitimni predstavnik."

Nekoliko sati kasnije, izjava je ispravljena tako da glasi: "Predsjednik je također naglasio da politike, programi i odluke PLO-a predstavljaju palestinski narod kao njihov jedini legitimni predstavnik, a ne politike bilo koje druge organizacije."

Zasad nije jasno zašto je referenca o Hamasu uklonjena. Abbasov ured ili WAFA nisu odmah komentirali, kao ni Hamas.

Abbasova Palestinska uprava ima ograničenu samoupravu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael. Abas se dugo protivio Hamasu, koji je preuzeo kontrolu nad Gazom 2007. godine i svrgnuo stranačke snage Fataha, lojalne Abbasu. Višegodišnji pregovori o pomirenju između suparnika nisu uspjeli.

Abbas je također na čelu PLO-a, krovne skupine koja je predstavljala Palestince u prošlim mirovnim pregovorima s Izraelom pod pokroviteljstvom SAD-a.

Tijekom razgovora s Madurom, Abbas je "potvrdio svoje odbacivanje ubijanja civila s obje strane i pozvao na oslobađanje civila, zatvorenika i pritvorenika", stoji i dalje u izvješću WAFA-e.

6:00 - Sjedinjene Države sposobne su vojno podupirati i Ukrajinu i Izrael, rekao je predsjednik Joe Biden za mrežu CBS u razgovoru koji će se emitirati u nedjelju navečer. "Mi smo Sjedinjene Države, zaboga, najmoćnija zemlja u svijetu - i ne samo u svijetu, nego u svjetskoj povijesti", rekao je Biden odgovarajući na pitanje jesu li ratovi u Izraelu i u Ukrajini prevelik teret za SAD.

"Možemo se brinuti za oba i uz to održavati našu sveukupnu međunarodnu obranu", rekao je Biden. "Sposobni smo za to i to nam je dužnost", dodao je, opisavši SAD kao "bitnu naciju".

"Ako nećemo mi, tko će?", upitao je predsjednik u razgovoru koji je snimljen u petak.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, SAD je osigurao pomoć vrijednu 44 milijarde dolara. Izrael redovito prima milijarde dolara vojne pomoći, a dobar dio toga troši se na rakete.

Biden je nedavno najavio da će od Kongresa zatražiti dodatnu pomoć za Izrael. Pripremljen je i zahtjev za pomoć Ukrajini, ali je Zastupnički dom trenutno u blokadi jer nema predsjednika.