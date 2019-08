Ogorčena čitateljica: Prevarena sam, platila sam pošti uslugu koju mi nisu izvršili

Jedna čitateljica iz Zagreba nam se obratila s problemom koji joj se dogodio s Hrvatskom poštom. Naime, kaže da su joj 10. srpnja 2019. bez obzira na to što je bila kod kuće, ostavili obavijest o prispjeloj pošiljci. Kako je sljedeći dan otputovala, dana 11. srpnja otišla je u poštanski ured u Omišlju na otoku Krku te platila 50 kuna za nadoslanje u poštanski ured Omišalj.

"Sljedećih devet dana svakodnevno dolazim u poštanski ured u Omišalj i želim svoju pošiljku koje nema! Za koju nitko ne zna gdje je. Šaljem člana obitelji 18. srpnja u poštu 10040 Zagreb i na pitanje gdje je pošiljka njemu se odgovara da je postupljeno po zahtjevu za nadoslanje i da je pošiljka u Omišlju! Šaljem upit i na Facebook stranicu pošte gdje mi djelatnik kaže: Pošiljka vam je u ZG u pošti Dubrava! Kako?! Pa jučer je svekar bio i rečeno mu je da nije tamo! Ponovno šaljem svekra u poštu Dubrava sljedeći radni dan i pošiljku dobiva, s ležarinom od 27 kn", ispričala je žena.

"Prevarena sam, platila sam uslugu koju mi nisu izvršili i to nemalih 50 kuna, a u uredu mi ne žele vratiti novac, platila sam ležarinu za koju nisam kriva, zahtijevala sam i platila da se pošiljka pošalje u Omišalj, a pošiljka je cijelo vrijeme bila u Zagrebu", kaže. Dodala je da je zahtjev za nadoslanje poslan isti dan, što joj je u uredu Omišalj pokazala djelatnica. Uložila je i prigovor koji su joj, kaže, odbili.

"Poslala sam prigovor i dođe mi odbijenica da nadoslanje nije bilo moguće jer sam ga tražila 12. srpnja, a pošiljku su joj probali uručiti 10. srpnja. Ja sam došla u poštu s papirićem i striktno tražila da se ta pošiljka prebaci ne neka druga", govori ogorčena žena.

"Oni uslugu nisu izvršili, a ne žele vratiti novac Ako nije bilo moguće za tu pošiljku da se prebaci onda su mogli reći, a ne uzeti novac i ne vratiti ga pošto usluga nije bila moguća. To mene ne zanima. Ja sam došla u poštu i tražila sam da se ta pošiljka prebaci i to sam platila. Ako djelatnik u pošti nije dovoljno obučen da ne zna da to nije moguće, a to tako piše u odbijenici to nije moj problem Ja sam tražila da se paket prebaci i to sam platila", dodaje.

Za komentar smo se obratili Hrvatskoj pošti.

"Prema uvidu iz službe za korisnike prigovor Vaše čitateljice zaprimljen je pisanim putem 29. srpnja te je nakon uvida na terenu korisnici poslano rješenje prigovora 7. kolovoza. Korisnica je odlučila nakon dobivenog rješenja prigovor poslati i Povjerenstvu za pritužbe potrošača. Budući da je njezin slučaj trenutno u postupku rješavanja ne možemo ga komentirati. Što se tiče prigovora na poštanske usluge oni su mogući u čak tri stupnja. Prigovor prvo rješava služba za korisnike, u slučaju neslaganja korisnici ga potom mogu uputiti povjerenstvu, a kao krajnja instanca za prigovore je nadležan HAKOM. Na ovaj način u potpunosti je osigurana zaštita potrošača", odgovori su nam iz Hrvatske pošte.

Inače na stranicama Hrvatske pošte stoji opis što je to Nadoslanje pošiljaka na drugu adresu, kao i rok do kojeg se pruža usluga.

"Osim zadržavanja pošiljaka u poštanskom uredu ili sortirnici, kada trebate, možete zatražiti uslugu nadoslanja poštanskih pošiljaka na drugu adresu. Ako ste se preselili ili otputovali, vaše pošiljke bit će dostavljene na novu adresu. Zahtjev za ovu uslugu može se podnijeti u vama najbližem poštanskom uredu. Rok do kojeg se pruža usluga nadoslanja pošiljaka može biti do najviše 90 dana. Cijena nadoslanja naplaćuje se prema cjeniku poštanskih usluga", stoji na stranicama Hrvatske pošte.