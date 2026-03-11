Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI DOBITAK

Sretan igrač Lota 7 iskoristio Drugu šansu i ostvario nevjerojatan dobitak

Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 21:31

Sretni dobitnik uplatio je samo dva eura.

U večerašnjem izvlačenju popularne igre Loto 7, jedan igrač ostvario je značajan dobitak, DRUGA ŠANSA, izvijestila je Hrvatska lutrija. Sretni dobitnik uplatio je samo dva eura u 16. kolu, 25. veljače, i odigrao jednu kombinaciju za dva kola igre Loto 7. Dolaskom u studio HRT i sudjelovanjem u vrtnji Kola s dobitcima, igrač je iskoristio DRUGU ŠANSU i povećao svoj dobitak na 100.000,00 eura.
Ključne riječi
LOTO Hrvatska Lutrija druga šansa dobitak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!