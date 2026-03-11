Sretan igrač Lota 7 iskoristio Drugu šansu i ostvario nevjerojatan dobitak

KAKO JE NJIH 35 VARALO BANKU

U papire bi upisali lažne podatke o plaći i zaposlenju, a kada bi kredit sjeo uzeli bi 10 posto isplaćenog iznosa

Po neslužbenim informacijama, glavni akteri te priče bili su Matias M., Dejan G. i Ivan H. Dejan G. bio je zaposlen u Erste banci, podružnica Špansko kao financijski savjetnik za građane, a druga su dvojica bili neka vrsta posrednika