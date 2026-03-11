Sretan igrač Lota 7 iskoristio Drugu šansu i ostvario nevjerojatan dobitak

U večerašnjem izvlačenju popularne igre Loto 7, jedan igrač ostvario je značajan dobitak, DRUGA ŠANSA, izvijestila je Hrvatska lutrija. Sretni dobitnik uplatio je samo dva eura u 16. kolu, 25. veljače, i odigrao jednu kombinaciju za dva kola igre Loto 7. Dolaskom u studio HRT i sudjelovanjem u vrtnji Kola s dobitcima, igrač je iskoristio DRUGU ŠANSU i povećao svoj dobitak na 100.000,00 eura.
