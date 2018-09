Svako jutro netko mu je potajice zavirivao u poštanski sandučić i ostavljao neobičan trag

Koliko dobro poznajete svoje susjede? Možda vam je prvi susjed, po vašem mišljenju, 'jeziv' i previše čudan, no sljedeća priča navest će vas da ne razmišljate više na taj način.

Na Redditu je postavljeno pitanje korisnicima: "Vi koji smatrate da imate čudne susjede, što to taj susjed čini da je vama čudno ili jezivo?"

Jedan od korisnika odlučio je odgovoriti na to pitanje prepričavajući svoje vlastito, neobično iskustvo. Dakle, svako jutro kada bi otišao do svog poštanskog sandučića i uzeo svoje novine, križaljka bi već bila riješena.

Ovaj misterij događao se svakodnevno, stoga je mladić jedan dan odlučio otkriti tko mu to rješava križaljke iz novin, no neuspješno jer probudio se on u 8.00, 7.30 ili 7.00 svaki put bi križaljka već bila riješena.

No, jednu večer oko 4 ujutro kada se vraćao iz noćnog izlaska, vidio je da još nema pošte u sandučiću, pa se dosjetio staviti malu kameru ne bi li otkrio tko mu to svako jutro rješava križaljke.

Plan je uspio i napokon je riješio misterij.

Bio je to njegov 80-godišnji susjed koji bi svako jutro u doslovno 10 minuta na njegovom sandučiću riješio križaljku i vratio mu nazad novine.

Pošto je mladića ovo dirnulo, drugi dan pripremio mu je mnoštvo križaljki koje je pronašao u kući te je odlučio iznenaditi susjeda.

Možete i sami zamisliti koliko je susjed bio sretan.

Drugoga dana, susjed je ovaj put pozvonio njemu kako bi mu donio kekse u znak isprike. Nakon toga su se zapričali te je nakon ovog događaja mladić svaki dan nosio svom susjedu križaljke, dok nije preminuo prošle godine.

Nakon ove priče kod mladića se promijenio stav oko "čudnih i jezivih" susjeda.

