Dječak doživio neugodno iskustvo dok je čekao majku: 'Žalosno što si ljudi dopuštaju!'

U kvartu možete naići na svakakve susjede - i dobre i loše, zaključak je na koji se dolazi nakon zanimljive priče koja se navodno dogodila u Novom Jelkovcu u Zagrebu.

Naime, jedna korisnica jučer je u Facebook-grupi Novi Jelkovec, naš kvart! ispričala različita iskustva koja je njezin sin doživio s dvoje ljudi dok je majku čekao ispred trgovine. Jedan mu je gospodin, navodi korisnica, popravio lanac na biciklu te mu se zahvalila, no iskustvo s jednom gospođom bilo je puno neugodnije.

- Želim gospođi koja je mom sinu NAREDILA da skuplja žvake kod smeća i ujedno ga rasplakala svojim stavom i nepristojnošću da njezin sin, unuk doživi isto. Gospođo draga. o čemu ste razmišljali kad ste dečka od 8 godina htjeli natjerati da pokupi TUĐE žvakaće gume i baci u smeće? Na sreću pametan je i nije to uradio jer zna da nisu njegove (i da je to krajnje ne higijenski), niti bi on ikad bacio žvaku ili bilo kakvo smeće na pod. Sramite se!!! Žalosno što si ljudi dopuštaju!!! - ispričala je žena.