Pobuna u zagrebačkom HDZ-u: državni menadžeri nisu poduzetnici ni obrtnici

Da u HDZ-u već dulje vrijeme vlada trend da se na stranačke dužnosti postavlja one na koje se "odozgora" najlakše može utjecati nije neka tajna, no ta je praksa sada dovedena do apsurda kroz izbore u HDZ-ovoj zajednici poduzetnika i obrtnika, kroz koje aktualni, a vjerojatno i budući predsjednik Petar Šimić na istaknute dužnosti agresivno gura menadžere iz javnog sektora, narodski rečeno "uhljebe". Da je tomu tako, zorno svjedoči i Facebook objava kojom je nacionalno vodstvo ZPO HDZ-a objavilo kandidaturu Damira Miškulina, voditelja zagrebačke uprave Hrvatskih šuma, za dopredsjednika nacionalnog i predsjednika zagrebačkog ZPO HDZ-a, poželjevši mu izborni uspjeh, a sve uz vjeru u suradnju ZPO HDZ-a na nacionalnoj i zagrebačkoj razini, na korist čitavog hrvatskog gospodarstva.

Objava je garnirana zajedničkim fotografijama šefa zagrebačke šumarije s Petrom Šimićem, predsjednikom zagrebačkog HDZ-a Ivanom Matijevićem i glavnim tajnikom stranke Krunoslavom Katičićem, i to u stranačkim prostorijama, navodno nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, iako Miškulin nije član tog stranačkog tijela. Ovaj i slični potezi iz kojih se može iščitati neprimjereni utjecaj nacionalne razine na izbore u zagrebačkom ZPO HDZ-a pratilo je i masovno učlanjivanje ljudi iz javnog sektora u ZPO, što je sve dovelo do prave pobune u zagrebačkom ZPO HDZ-a. Novi pravilnik zajednice širi definiciju poduzetnika i obrtnika, upozoravaju iz zagrebačkog ZPO HDZ-a, čiji je izvršni odbor jednoglasno zaključio da bi članovi zajednice trebali biti ljudi upisani u sudskom registru kao vlasnici ili suvlasnici tvrtki ili obrta, a ne oni izvan privatnog sektora.

Iz odgovora koji im je stigao s nacionalne razine ne čini se, međutim, da je ova pobuna previše uznemirila čelništvo zajednice. "S obzirom na veliku i stratešku ulogu države u gospodarstvu kroz vlasništvo i suvlasništvo u velikim i važnim tvrtkama sa snažnim utjecajem na tržište, poželjno je da menadžere iz tih i takvih sustava imamo predstavljene i u Zajednici i potičemo dodatni razvoj hrvatskoga gospodarstva", uzvratio je pobunjenim zagrebačkim HDZ-ovcima Šimić, tvrdeći da je sve u skladu s važećim aktima zajednice. "Radi transparentnosti" Šimić u odgovoru navodi i da su se za potpredsjednike nacionalnog ZPO-a, uz Miškulina, kandidirala još četvorica kandidata, među kojima i ministar Turizma Tonči Glavina, koji bi kao iznajmljivač još i mogao proći kao poduzetnik, za razliku od, primjerice, predsjednika uprave HAMAG BICRO-a Vjerana Vrbanca koji se, eto, po novim HDZ-ovim definicijama također može podvesti pod ovu skupinu.

Što se tiče naslikavanja s Miškulinom na službenom profilu zajednice, Šimić tumači kako mu je nacionalni ZPO time samo poželio sreću, kao što želi i svim drugim kandidatima, iako nismo primijetili da su dobre želje s te razine upućene i Mati Ćuriću, aktualnom predsjedniku zagrebačkog ZPO HDZ-a, iza kojega je stao i kompletan Izvršni odbor zajednice u Zagrebu, a Miškulin mu je sada protukandidat.