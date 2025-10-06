Oglasila se slovenska gorska služba spašavanja: 'Lavina je planinare odnijela u provaliju'

Poginula su sva trojica hrvatskih planinara za kojima se tragalo nakon lavine u Julijskim Alpama u Sloveniji, objavili su ministri unutarnjih poslova Hrvatske i Slovenije u ponedjeljak u Bohinju. Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena i tijela druge dvojice hrvatskih planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Gorska reševalna zveza Slovenije poslala je priopćenje u vezi s događajem.

Jučer se pod Toscom u Julijskim Alpama dogodila lavina koja je odnijela troje planinara, hrvatskih državljana, dok su četiri planinara ostala na stazi. Lavina je planinare odnijela u usku snježnu provaliju dugu otprilike 350 metara. U zahtjevnoj akciji spašavanja jučer je sudjelovalo više od 60 gorskih spašavatelja i policajaca iz gorske jedinice. Poslijepodne, kada su uvjeti dopuštali, pridružio se i helikopter Slovenske vojske. Spašavatelji su se pomoću užadi spustili u provaliju i nakon oko 150 metara locirali prvog od nestalih planinara, kojeg je lavina zatrpala oko 1,5 metara ispod snijega. Na mjestu događaja utvrdili su da nažalost nema načina kako mu pomoći, priopćili su i dodali da je akcija spašavanja morala biti prekinuta u večernjim satima.

- Gorski spašavatelji nastavili su potragu jutros. Prisutni su bili i predstavnici gorske jedinice Slovenske policije. Helikopter Slovenske policije doveo je spasioce na područje lavine, što je znatno skratilo vrijeme pristupa. Teren je izuzetno zahtjevan, jer se radi o strmoj kamenitoj provaliji s nekoliko kamenih skokova, što je spašavanje dodatno otežalo. Kako je operacija napredovala, gorski spasioci uspjeli su pronaći preostala dva nestala planinara. Jedan je bio zakopan otprilike metar duboko, a drugi više od metar i pol. Oba preminula prevezena su u dolinu helikopterom. Nažalost, sva tri planinara koje je odnijela lavina ispod Toscema izgubila su živote. Identifikacija žrtava još uvijek je u tijeku - navodi se u priopćenju.