Lociran je mobitel jednog od nestalih hrvatskih planinara?

Slovenske spasilačke službe uspjele su dobiti lokaciju mobitela jednog od hrvatskih planinara, kojeg je u nedjelju odnijela lavina na planini Tosc, neslužbeno doznaju 24sata. Javljaju kako je baterija bila pri kraju, no to je bilo dovoljno kako bi se smanjio opseg pretrage. Spasioci će se morati spuštati do 100 metara u provaliju niže od staze gdje ih je lavina zatekla.

Spasilačka akcija ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama, gdje je lavina u nedjelju zatrpala troje hrvatskih planinara, nastavila se u ponedjeljak nakon što je bila prekinuta preko noći.

Gorski spasioci jutros su krenuli prema mjestu nesreće. Nakon što su u nedjelju pronašli tijelo jednog planinara, danas tragaju za dvojicom koji su proglašeni nestalima. Spasilačkim službama pomagat će i posebno obučeni psi.

Kako je za STA rekao Miha Arh, predsjednik Bohinjske gorske službe spašavanja i voditelj spasilačke akcije, u akciji sudjeluju gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i gorski spasioci iz Kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa. Pojasnio je da su tijekom noći prikupili neke dodatne podatke i analizirali gdje bi se žrtve mogle nalaziti.

Spasilačka ekipa, u kojoj su i policajci iz gorske policijske jedinice, okupila se u sjedištu u Bohinju, odakle su prvo krenuli vozilima prema Uskovnici. Ako vremenski uvjeti, posebno magla, dopuste, pomoći će im i helikopter.