Odvjetnik Miljević o tragediji u osnovnoj školi Prečko: Nejasno je zašto još nema kazne

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je na N1 gdje je komentirao tragičnu pucnjavu koja se dogodila u srednjoj školi u Grazu. U razgovoru je objasnio kako kaznenopravni sustav pristupa masovnim ubojstvima te naglasio da su zakonske odredbe u tom smislu jasne i precizne.

"Možda je pravosuđe preširok pojam, ali što se tiče kaznenopravnog pristupa za ubojstvo kao jedno od najtežih kaznenih djela, to je, dakako, regulirano u zakonu. Ja vam mogu reći da je sigurno regulativa u Kaznenom zakonu dobra i dostatna. Ovo što se dogodilo sada u Grazu, kao i prije dvije godine u Beogradu te pred Božić u Prečkom, spada u red najtežih oblika najtežih kaznenih djela", rekao je Miljević.

Govoreći o slučaju napada u zagrebačkom naselju Prečko, gdje se još uvijek ne zna kada će i kakva kazna biti izrečena, Miljević je istaknuo da je tu riječ o složenom slučaju koji nadilazi granice samog Kaznenog zakona.

"To je nešto što ja ne shvaćam, ali to izlazi izvan okvira Kaznenog zakona. To što se dogodilo tamo može se podvesti ne pod jedan oblik, nego pod nekoliko oblika teškog ubojstva, a za samo jedno je predviđena kazna od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Dugotrajni zatvor je od 21 do 40 godina. Ali u nekim slučajevima, što se tiče dugotrajnog zatvora, moguće je izreći i kaznu od 50 godina, izuzetno ako je počinjeno više oblika teških kaznenih djela."

Dodao je i kako te specifične zakonske odredbe nisu široko poznate javnosti. "Ovu odredbu gotovo nitko, osim sudaca koji se time specijalno bave, ne zna. Dakle, kaznenopravna regulativa je sasvim sigurno dobra, a problem je nastao u provođenju praktičnih radnji kojima se sprječava i prevenira nasilje, a pogotovo u školama", zaključio je Miljević.

Podsjetimo, 20. prosinca 2024. godine dogodio se napad nožem u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu, kada je 19-godišnji napadač ozlijedio sedmero ljudi. Jedan učenik je izgubio život, a troje djece i učiteljica zadobili su ozljede. Ovaj napad bio je prvi takve vrste u Hrvatskoj od 1972. godine, kada je u zadarskoj gimnaziji učenik usmrtio dvojicu profesora.