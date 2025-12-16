Slovački predsjednik: Janaf nam nije dovoljan

Slovački predsjednik Peter Pellegrini u utorak je u Bratislavi rekao da Jadranski naftovod (Janaf) zbog nedovoljnog kapaciteta njegovoj zemlji može biti samo dodatan izvor transporta nafte. Pellegrini je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s hrvatskim kolegom Zoranom Milanovićem odgovarao na pitanje novinara o tome bi li Janaf mogao zamijeniti naftovod Družba, kojim se nafta doprema iz Rusije, te postati njegova glavna alternativa.

"Bez dodatnih ulaganja, Janaf ne može predstavljati osnovnu diversifikacijsku crtu koja bi zamijenila druge izvore", kazao je Pellegrini, dodajući da problem leži u kapacitetima. "Naravno, tu je i neka godišnja potrošnja Hrvatske, a moramo i računati na Mađarsku koja ima svoje potrebe (pa) nama ne ostaju svi kapaciteti", rekao je Pellegrini, ipak nazvavši Hrvatsku "bitnom zemljom" što se tiče diverzifikacije energetskih izvora. Kazao je da zemlje kojima naftovod prolazi trebaju iskoristiti sredstva programa CEF (Connecting Europe Facility) Europske komisije za povećanje kapaciteta Janafa jer današnji nije dovoljan za potpunu zamjenu Družbe. To je u suprotnosti s onim što tvrde hrvatska vlada i Janaf.

Početkom prosinca su predstavnici Janafa i MOL Grupe održali treći krug pregovora o novom ugovoru o transportu sirove nafte prema dvije MOL-ove rafinerije - u Százhalombatti i Bratislavi. Godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona, zbog čega je hrvatski premijer Andrej Plenković više puta ustvrdio da je količina nafte koju Janaf može transportirati dovoljna da njihove rafinerije rade "maksimalnim kapacitetom".

EU se početkom prosinca dogovorio da će do kraja 2027. prestati uvoziti ruski plin kako bi smanjila dugogodišnju ovisnost o ruskoj energiji. Mađarska i Slovačka su jako ovisne o opskrbi plinom i naftom iz Rusije i strahuju da bi skuplje alternative naštetile njihovim gospodarstvima. Milanović, koji je rekao da je Hrvatska zainteresirana za to da Janaf zamijeni Družbu, za odluku EU-a da zabrani uvoz ruskih fosilnih goriva u utorak kazao da je "dalekosežna" te da predstavlja "perpetuirane sankcije".