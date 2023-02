Odgođeno ročište, slučaj optuženih Hrvata prebačen na viši sud: 'To je za njihovu dobrobit'

Slučaj u kojem se tereti osmero Hrvata za trgovinu djecom službeno se prebacuje s Općinskog na Visoki sud u Zambiji, odobrio je Visoki sud ovu odluku na zahtev Republike Zambije.

Odluku o prebacivanju slučaja odobrila je sutkinja Visokog suda Yvonne Chembe, doznaju 24sata, dok je sutkinja Općinskog suda Jennifer Bwalya vodila predmet na nižem sudu. Prvotni datum ročišta trebao je biti 1. ožujka, no to je odgođeno za kasnije, no nije poznato kada

Inače, Zambija je ranije podnijela ovaj zahtjev Visokom sudu da se cijeli slučaj prebaci na taj sud.

- Zambijske vlasti zatražile su prebacivanje slučaja na Visoki sud zbog toga što je ovaj slučaj privukao široku pozornost, kako u cijeloj zemlji tako i na međunarodnoj razini, te bi bilo prikladno da se stvar sasluša pred Visokim sudom - stoji u objašnjenju zahtjeva.

Zahtjev je putio pomoćnik imigracijskog službenika Kombe Sakeni koji je također u izjavu u zahtjevu rekao kako je ''neizbježno da će zakoni Republike Hrvatske i DRC-a biti predmet razmatranja tijekom rasprave na suđenju.

- Dio dokaza u ovom predmetu dotiče se komunikacije upućene suverenoj državi, to jest DR Kongu, i moguće je da bi predmet mogao biti od međunarodnog interesa. Slučaj uključuje i četvero djece, na čiju će sudbinu utjecati ishod ovog predmeta - pojasnio je.

- Od strane odvjetnika sam pouzdano obaviješten da ovaj sud ima nadležnost saslušati ovaj zahtjev i da je predmet taj u kojem ovaj časni sud može iskoristiti svoju nadležnost da naredi da se tuženima sudi pred ovim sudom - dodao je, navodeći kako je taj zahtjev na opću dobrobit stranaka.

