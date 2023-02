Pernarova epizoda: Ne puštaju me u Zambiju. Samo se zezam, sve ide po planu

Samo jutro nakon što je objavio da putuje u Zambiju gdje novo suđenje očekuju Hrvati posvojitelji, Ivan Pernar se javio s novom informacijom - da ne može ući u tu zemlju, ali ubrzo je sam to demantirao i objavio da "sve ide po planu". Naime, jutros je na svom Telegram kanalu objavio da ga ne puštaju u Zambiju. "Dragi prijatelji, operacija Z nažalost ne ide po plavu, zaglavio sam u imigracijskoj službi i ne puštaju me u zemlju, žele me deportirat nazad istom rutom kojom sam došao. Povratni let će vjerojatno bit već u popodnevnim satima", objavio je Pernar, ali ubrzo potom se ispravio i objavio da mu i dalje "ide sve po planu", potvrdivši da je namjerno davao lažne informacije kako bi "trolao medije".

Bivši saborski zastupnik sinoć je na društvenim mrežama objavio da je krenuo na put u Zambiju. Bio je objavio više fotografija i videa iz Beča uoči svog leta za Kairo, a objavio je i dio svoje ukrcajne avionske karte. Cijelu priču potom je detaljno ispisivao pratiteljima na svom Telegram kanalu. Tamo je objašnjavao i svoje razloge zašto ide u Zambiju u kojoj četiri hrvatska para čekaju nastavak suđenja i odluku da se počnu braniti sa slobode.

""Teško je opisati osjećaje koje imam u trenutku kada idem na ovaj put, s jedne strane sam svjestan da me još par minuta dijeli od napuštanja Hrvatske, a s druge razmišljam o svima vama čije su oči usmjerene u mene. Znam da je istina jak instrument i da su naši neprijatelji u paničnom strahu i nadi da ja ipak neću doći do Zambije. Puno bi toga rekao, ali ne želim pasti u sferu utuživog, reci ću samo ovo - da ljevičari imaju priliku nekog od nas cipelarit dok je na podu, istrošili bi đonove na nama", naveo je u Pernar jučer u jednoj od objava na svom Telegram kanalu.

Pernar je nedavno objavio na svom Facebook profilu kako je vlastima u Zambiji slao prijave vezane uz hrvatske državljane koji se nalaze u Zambiji. Osmero Hrvata nalazi se u zatvoru zbog sumnje na trgovanje ljudima i krivotvorenje dokumenata. Oni su uhićeni u prosincu prošle godine nakon što su pokušali posvojiti četvero kongoanske djece.

Nakon što je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić najavila kako će kazneno prijaviti bivšeg zastupnika Živog zida Ivana Pernara zbog mržnje prema transrodnim osobama, tada se Pernar opet oglasio pa istkaknuo kako će joj ''uzvratiti'' istom mjerom, a najavio je i cijeli niz prijava, a javnost je iznenadio i otkrićem da se čak zaputio u Beograd u veleposlanstvo DR Konga.

''Nakon kaznene prijave koju je protiv mene najavila ravnopraviteljica za ravnopravnost spolova odlučio sam otići do ambasade DR Konga u Beogradu kako bi istjerao pravdu do kraja jer je istina jedino oružje koje imam, za razliku od onih koji me progone te na raspolaganju imaju golemu količinu novca, politički utjecaj, medije, pa čak i neke institucije", pisao je tada Pernar.

VIDEO Pernar o slučaju Zambija i posvojenju djece: Kome se davao novac?