VIDEO Od stresa ne možemo pobjeći, ali možemo naučiti nositi se s njim

Problemi poput stresa, poremećaja spavanja, kroničnog umora, razdražljivosti ili nedostatka energije danas su vrlo prisutni i sve češći, osobito u razvijenim društvima i urbanim sredinama. Ovi problemi međusobno su povezani i predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni izazov. Mnogo ljudi doživljava ih svakodnevno, ali ne prepoznaju to kao nešto što se može i treba liječiti ili mijenjati.

Dovoljno je pet minuta

Može li pravilno disanje, alat koji je svima i uvijek dostupan, postati moćno sredstvo za regulaciju živčanog sustava, fokusa i emocionalne ravnoteže? Poznata terapeutkinja, poduzetnica i edukatorica s bogatim iskustvom u radu s disanjem i regulacijom stresa Maja Diklić tvrdi da može.

Maja je magistra kineziterapije, certificirana terapeutkinja Buteyko metode disanja, DNS terapeutkinja i terapeutkinja za psihoneuroendokrinoimunologiju (PNEI). U svom radu pomaže osobama s kroničnim bolovima, respiratornim tegobama, poremećajima sna, anksioznošću i izazovima suvremenog načina života. Njezin pristup temelji se na znanstveno utemeljenim tehnikama koje kombiniraju pokret, disanje i neurofiziologiju.

– Jako je izazovno nositi se sa stresom. Protiv stresa ne možemo, on je stalno oko nas, osobito u današnje vrijeme kada nas informacije konstantno bombardiraju. Ono što možemo jest naučiti što nam pomaže. Ne mislim pritom na generalna pravila. Ok, tehnike disanja svakako pomažu, ali možda će vam pomoći i ako se taj dan malo dulje tuširate toplom vodom, ako boravite vani u prirodi, ako se više družite s ljudima – objašnjava Maja, koja u Osijeku ima vlastiti studio Eccentric Health, jedan od najcjenjenijih centara za dijagnostiku, terapiju i trening.

Kada ih se potiče na promjene, ljudi obično misle da je riječ o nečemu zahtjevnom i dugotrajnom, da će im primjerice za tehnike disanja ili meditiranje trebati sat vremena dnevno. Međutim, istraživanja kažu da nam je dovoljno od dvije do pet minuta dnevno za pozitivne rezultate u smirivanju živčanog sustava.

Danas se premalo družimo, a razgovor i topla riječ mogu puno pomoći. – Čovjek se najbolje liječi u kontaktu s drugim čovjekom, a u posljednje vrijeme sve više nam nedostaje taj izravni kontakt. Što ga više budemo imali, to će nam biti bolje – ističe.

Na Majinim radionicama polaznici kroz praktične vježbe uče kako svjesno disanje utječe na koncentraciju, pažnju i opuštanje, kako svladati jednostavne tehnike koje se mogu primjenjivati u svakodnevnom životu te zašto je disanje ključno za živčanu ravnotežu. Razne tehnike disanja mogu vam pomoći da se 'prizemljite' nakon naporne stresne situacije ili pripremite za novu, da bolje spavate, da si olakšate tjelesnu bol. Osim poduke o tehnikama disanja, terapeutkinja radi i savjetovanja u vezi s hormonima, za koja vlada sve veći interes. Žene su preopterećene i traže pomoć, puno više nego ikad prije.

– U današnje vrijeme htjele bismo biti posvećene poslu, a opet nas čeka kuća, spremanje, obitelj. Imamo nerealna očekivanja i težimo perfekcionizmu. Mislim da nam je jako teško sjesti, ne raditi ništa i udovoljiti sebi. Kada pitam žene što rade da se opuste, odvoje li neki trenutak za sebe, imaju li nekakav hobi, svega ih jedan ili dva posto odgovori da imaju – ističe Maja.

Nerealna očekivanja

Prošle godine osmislila je online program "Zlatna jutra", posebno osmišljen za žene u perimenopauzi i menopauzi, ali i sve ostale koje osjećaju želju za sudjelovanjem. Pokrenula ga je želeći ih potaknuti da se probude pola sata ranije i umjesto uobičajenog brzog ispijanja kave i jurnjave na posao najprije uz njezinu pomoć doslovno u pidžami odrade tehnike disanja, istezanja, vježbe za zdravlje kralježnice. Program traje mjesec dana, a nakon toga, ako žele nastaviti, na raspolaganju su im videa uz koja mogu vježbati i raditi određene tehnike.

– Žene mi kažu da uz taj program puno energičnije kreću u dan, da imaju više vremena za sebe i da se osjećaju puno bolje. Pokušala sam im dati programe da rade same, neke to i čine, ali najbolje im je kada ih ja vodim i motiviram ih. Ako se one same moraju ustati ujutro u 5 i 30 sati pa onda od 6 sati vježbati, to ide malo teže, ali kada se svi pojavimo tamo, izjadamo se kako smo spavali i počnemo raditi, to je puno lakše – zaključila je Maja.