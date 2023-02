Od idućeg će tjedna građani podneske u Zemljišnik morati slati preko javnih bilježnika i odvjetnika

Od petka 10. veljače 2023. građani više neće imati mogućnost sami odnijeti bilo kakav podnesak u Zemljišnik. Tako, više neće moći sami predati ovjereno brisovno očitovanje neke institucije kako bi izbrisali založno pravo sa svoje nekretnine. Da bi to učinili morat će platiti odvjetnika ili javnog bilježnika da to učini za njih elektroničkim putem. Ministarstvo pravosuđa ima više projekata kojima su omogućili digitalnu komunikaciju s pravosuđem. Tako građani mogu samostalno preko sustava e-Komunikacija podnositi podneske u sudskim predmetima. To mogu biti ovršni predmeti, stečajevi. Za to je potrebno s certifikatom digitalno potpisati podnesak, a sve upute mogu dobiti u Ministarstvu pravosuđa koje je pripremilo i pisane upute.

Za komunikaciju elektroničkim putem sa zemljišno-knjižnim odjelima služi sustav "Uređena zemlja". Preko njega građani mogu dobiti elektronički ovjerene isprave zemljišne knjige i katastra, te provjeriti koje su sve nekretnine upisane na njihovo ime. No, usluga podnošenja podneska nadležnom zemljišno-knjižnom odjelu digitalnim putem je rezervirana samo za javne bilježnike i odvjetnike, a građani joj nemaju pristup. Na internetskoj stranici Hrvatske odvjetničke komore 27. siječnja osvanula je obavijest da se od 10. veljače 2023. svi prijedlozi Zemljišniku podnose elektronički, preko javnih bilježnika ili odvjetnika kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava OSS uređena zemlja, prenosi Slobodna Dalmacija.

Informaciju su potvrdili glasnogovornici općinskih sudova u Splitu i Zagrebu. "Informacija je točna, a predmetno podnošenje prijedloga je regulirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji stupa na snagu 10. veljače 2023." rekla je Dunja Rumora, glasnogovornica Općinskog suda u Splitu. Ivan Borković, glasnogovornik Općinskog građanskog suda u Zagrebu, potvrdio je da se sukladno važećim zakonskim odredbama svi prijedlozi od 10. veljače 2023. zemljišno-knjižnom sudu podnose elektronički, putem javnih bilježnika ili odvjetnika kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda.

Informaciju potvrđuju i djelatnici jednog Zemljišnika. "Još samo sljedeći tjedan, do četvrtka, možete predati kod nas, neposredno na šalteru, i za to trebate platiti 50 kuna biljega. Nakon četvrtka morat ćete ići kod odvjetnika ili kod javnog bilježnika. Javni bilježnici moraju platiti 25 kuna sudske pristojbe, što je 3,32 eura, i još njemu trebate platiti nagradu", kazala je djelatnica jednog Zemljišnika kada je upitana o mogućnosti predaje ovjerenog brisovnog očitovanja i cijeni tog postupka. Djelatnica javnobilježničkog ureda u Splitu izjasnila se o cijeni slanja podneska radi brisanja zabilježbe: "16,60 eura, što je 125 kuna. U to je uključeno 10,62 eura nagrade javnom bilježniku, PDV na taj iznos, što je zajedno 100 kuna, i 3,32 eura sudske pristojbe."

Iz ureda pučke pravobraniteljice komentirali su ove izmjene: "Ova novost bila je dio izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama, i ima pozitivne ciljeve. Smanjenje troškova u odnosu na podnošenje prijedloga poštom ili osobno, kao i daljnja digitalizacija pravosuđa i ubrzanje postupanja sudova. Ali bit će ključno pratiti kako će sve zaživjeti u praksi i hoće li se pojaviti poteškoće koje bi mogle ugroziti pravo građana na pristup pravosuđu, na koje bi onda svakako trebalo brzo reagirati. Izmjene i dopune tog Zakona su na snazi od kraja prošle godine, pa je prvo pitanje koliko su građani uopće s ovom promjenom upoznati, unatoč prijelaznom razdoblju koje je Zakon predvidio." Komentirali su dostupnost i javnih bilježnika i odvjetnika: "Što se tiče javnih bilježnika, značajan pomak u njihovoj dostupnosti je napravljen prošle godine izmjenama Zakona o javnom bilježništvu, ali i dalje su moguće izvanredne okolnosti poput bolesti, kada oni građanima možda neće biti na raspolaganju, o čemu je potrebno voditi računati."

Iz ureda zaključuju da bi: "Bilo dobro da se građanima što skorije omogući i da samostalno, ako im to najviše odgovara, podnose pismena elektroničkim putem, kao i da se i dalje ostavi alternativa za one građane kojima samostalna predaja elektroničkim putem nije opcija, iz raznih razloga, ako se ne služe računalom ili imaju neki drugi objektivan razlog."

Ukoliko građani imaju problema u praksi, mogu se obratiti pritužbom pučkoj pravobraniteljici, i to poštom na adresu Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, e-mailom na info@ombudsman.hr, osobno uz najavu na info@ombudsman.hr ili telefonom, za Split na 021 682 981, za Zagreb na 01 4851 855, za Rijeku na 051 563 786, te za Osijek na 031 628 054. Uredi pučke pravobraniteljice su na adresama Mažuranićevo šetalište 8a (ulaz iz Tolstojeve), u Splitu, Savska cesta 41, u Zagrebu, Ciottina ulica 23, u Rijeci te Hrvatske Republike 19, 1. kat, u Osijeku.

