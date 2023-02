Više od petine radnika u Hrvatskoj radi na određeno, nova pravila to bi trebala promijeniti

Hrvatska je vlada odlučila otežati zapošljavanje radnika na određeno tako da se od početka godine s jednim radnikom mogu zaključiti samo tri uzastopna ugovora o radu na određeno, i to najdulje do tri godine! U vrijeme kad je donesena ta zakonska odredba, u studenome prošle godine, u Hrvatskoj je bilo oko 353 tisuće radnika zaposlenih na određeno, što čini udio među ukupno zaposlenima od visokih 22 posto! Hrvatska je europski rekorder u radu na određeno, koji nije prisutan samo tijekom turističke sezone nego i cijele godine, kako to pokazuju podaci mirovinskog osiguranja o radnicima za koje se plaćaju doprinosi.