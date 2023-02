Josip Borić napao oporbu zbog Zakona o pomorskom dobru: Izmišljaju, lažu i obezvređuju

Saborski zastupnik i potpredsjednik Kluba HDZ-a Josip Borić na današnjoj se konferenciji za novinare u Saboru osvrnuo na prošlotjednu saborsku raspravu o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kao i na događaje koji su uslijedili nakon te rasprave, ujedno najavivši kako će se o tom zakonu koji je izazvao mnoge bure u javnosti najvjerojatnije glasati već iduće srijede.

- Raspravu o tom zakonu obilježava puno izmišljenih i lažnih teza kojima se obezvređuje ono što u zakonu zaista piše. Dolazim s otoka i ne mogu dozvoliti da mi netko tko ne živi na otoku tumači taj zakon kao da sam sebi želim nešto loše, kao da želim napraviti nered upravo tamo gdje živim. Ta priča kako mi želimo nekome nešto onemogućiti, napraviti nešto lošije u odnosu na ono što imamo sad, jednostavno ne stoji. Što nam se zapravo dogodilo? To da je SDP na specifičan, pomalo i morbidan način, na raspravu došao posve nepripremljen, s nekim pamfletom, pričajući o tome kako ne želi da im netko krade plaže. A upravo je SDP 2015., u vrijeme Vlade Zorana Milanovića, plažu s tog njihova pamfleta, u gradu u kojem su oni na vlasti, u Rijeci, dala u koncesiju, ogradila je i građanima onemogućila da toj plaži pristupe. Zaključak saborske rasprave bio je da taj zakon ide u daljnju raspravu i da ga treba doraditi, a sad SDP traži da se zakon povuče iz procedure. Pokušava se strašiti ljude i stvoriti kaos tvrdeći da se ne govori istina. Slijede nam političke borbe s lažnim tezama oporbe jer mi želimo uvesti red na pomorskom dobru. Oporba ne želi da se ovaj zakon donese kako bi ostao vrijediti stari zakon koji onemogućava pristup plažama, dozvoljava ograđivanje plaža i opći nered na pomorskom dobru. U mjesecima koji nam slijede do izbora očito je da ćemo imati situacije u kojima ćemo se mi boriti za kontinuitet i u korist naših građana, a s druge će strane biti pokušaj da se izazove kaos s izmišljenim temama i krivim tumačenjima što u pojedinim zakonima piše - obrušio se Borić na oporbu ističući kako se HDZ zalaže za red na pomorskom dobru, veću ulogu jedinica lokalne samouprave u kontroli pomorskog dobra te veće kazne za one koji će zakon pokušati zloupotrijebiti. Reče kako će nakon donošenja zakona, već s 1. rujnom, lokalne samouprave morati donijeti prve planove upravljanja pomorskim dobrom.

Potom se složio s ocjenom ministra Olega Butkovića da je jučerašnji prosvjed na Markovu trgu bio politički motiviran. Borić reče kako iza prosvjeda, uzme li se u obzir da su na njemu bili i prosvjednici iz Pule i s Ilovika, očito stoji stranka Možemo!

Iz vaših riječi dalo bi se zaključiti da su i akademici, i oporba, i građani maloumni jer se svi oni boje za opstojnost pomorskog dobra kao općeg dobra i, eto, ne razumiju da je zakon zapravo sjajan, bila ja novinarska opaska na koju je Borić uzvratio kako se on s takvim zaključkom nimalo ne slaže. Naglasio je kako on poštuje HAZU ponovivši da je ministar Butković najavio sastanak s akademicima kako bi čuo njihova mišljenja o Zakonu o pomorskom dobru. Oporbu je pak optužio da je, unatoč HDZ-ovim pozivima da iznesu svoje prijedloge na zakon, raspravu o zakonu napustila nakon pola sata, što je, kako reče, bio dokaz koliko je oporbi bilo stalo do te teme.

Ako na prijedlog zakona dođe više od 900 primjedbi, ako HAZU uputi 14 preporuka s onom posebnom da se zakon povuče iz procedure, što zapravo traže i građani, i oporba, i stručnjaci, ako je i ministar Burković na kraju priznao da je zakon jako manjkav, čemu onda uopće glasati o tom i takvom zakonu, a ne ga posve povući iz procedure, uslijedilo je novo novinarsko pitanje.

- Ja sve to nisam tako doživio, ni ministrove riječi. Znam da će ovaj zakon ići dalje. Imamo vremena do konačnog prijedloga zakona usvojiti neke bolje prijedloge, ako ih ima. A neke smo prijedloge i mi sami dali. Najvažnije je na nema ograđivanja plaža - uzvratio je Borić.

Novinare je zanimao i njegov stav o SMS porukama istaknutih HDZ-ovaca i suradnika premijera Andreja Plenkovića upućenima bivšem šefu Hrvatskih šuma te što on očekuje od dolaska glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek u Sabor, što će se zbiti idući tjedan kada će predstaviti izvješće o radu DORH-a za 2021, a što će oporba pak iskoristiti za traženje objašnjenja o tome što DORH poduzima vezano uz tu aferu.

- Mi ćemo se za tu raspravu pripremiti. Klub HDZ-a je pokazao da itekako može argumentirano raspravljati o svemu. Mislim da će ta rasprava ići tako da će mnogi zastupnici iz oporbe napustiti sabornicu kad ih mi budemo pitali neka određena pitanja o nekim njihovim slučajevima. I o tome što je po tome radio DORH - kazao je Borić na neki način time zaprijetivši oporbi i najavivši za idući tjedan teške verbalne okršaje.

A na posljednje novinarsko pitanje je li i on zamijetio nervozu u jučerašnjem istupu premijera Andrej Plenkovića kada je govorio o aferi s SMS porukama, Borić je odgovorio:

- Nisam vidio nikakvu nervozu. Mislim da mi u medijskom prostoru pokušavamo objasniti ono što mi smatramo da je ispravno i ide u korist građana. A postoje političari, pogotovo u oporbenom dijelu, kojima je cilj da u nedostatku bilo kakvih politika u korist građana raspravljaju o temama koje im dnevno dolaze iz medija. I to je jedino što mogu ponuditi građanima, a mi smo tu da odgovaramo i argumentirano pobijamo ono što se iznosi kao neistina.

