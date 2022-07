UŽIVO: 'Ulazak u eurozonu jamac je da nećemo sjediti u predsoblju kada se budu donosile ključne odluke'

Hrvatska će 1. siječnja 2023. zamijeniti kunu za jedinstvenu europsku valutu euro te tako desetu godišnjicu punopravnog članstva u EU dočekati kao punopravna članica eurozone. Osim što će se na kovanicama, koje će se pustiti u opticaj nalaziti hrvatski motivi - šahovnica, kuna, geografska karta Hrvatske, glagoljica i lik Nikole Tesle – Hrvatska će postati dio skupine od 19 europskih zemalja, koje čine tržište od 340 milijuna ljudi.

Tijek događaja:

10:25 - Premijer Andrej Plenković drži intervju '1 na 1' na temu 'Danas se održava konferencija u organizaciji Večernjeg lista 'Vanjska politika u funkciji podizanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva'. Intervju vodi Mislav Šimatović.

Dosta dinamičan dan je iza vas. Hrvatski prelazak na euro događa se u vrlo izazovnim vremenima. Koliko će to utjecati na dinamiku i kvalitetu integracije i mislite li da će benefiti biti barem nakratko manji?

Smatram da je jako dobar tajming ove rasprave, živahan je tajming, ali takav je non-stop. Naše članstvo ne dolazi preko noći, ne dolazi slučajno, dolazi na temelju pravno preuzetih obveza koje smo preuzeli u trenutku pristupanja EU. To se zove derogacija. Međutim, ovo se događa na temelju jasno odabrane strategije, ja sam sudjelovao u jako puno procesa pristupanja nekim organizacijama. Ovo je po meni bio proces koji smo vodili da može biti školski primjer gdje smo napravili punu sinergiju stručnosti, ispunjavanja reformi uz odgovarajuće naših postignuća svima koji su nas pratili. Svatko od nas je dao svoj doprinos tom mozaiku, a ovo se dogodilo iz dva razloga: povjerenje je bilo prvo. Politika naše vlade, naš jasan smjer je donio rezultate i postavio nas na mjesto u kojem u krizama građani bivaju zaštićeniji.

Hoćemo li imati benefite? Hoće li biti novaca za investicije?

Mislim da je šteta da ove rasprave ostanu in camera. Kada slušate naše kolege, onda shvaćate koliko cijene da smo uspjeli ostvariti naš strateški cilj kada imamo situaciju bez presedana. Unatoč pandemiji, unatoč ratu u Ukrajini, rasta cijena sirovina i građevinskog materijala.. Ostvarenje ovakvog cilja je sada bolje gdje ćemo koristiti sve kapacitete koje nam to članstvo može dati. Mi ćemo nastojati balansirati dva cilja: ne ugroziti gospodarski rast te istodobno mjerama napraviti situaciju u kojoj ćemo i poreznim reformama i subvencijama voditi računa da građani i gospodarstvenici mogu prebroditi ovu krizu. Nema tog aktera koji će ne znam poslati toliko novaca da radnici imaju plaću, a da kompanije prežive.

Imamo li dovoljno snage?

Ova kriza je horizontalnog karaktera, plus ne znamo koliko će to trajati. Mislim da će biti zahtjevno, no kao što smo se suočili sa svim krizama, tako ćemo i sa ovim. Ima puno destruktivnih aktera, oni koji žele rušenje vlade i pritom govore da ono što smo mi napravili ništa ne rade. Evo vam primjer meni jedne drage zemlje koja je manje više krenula s nama u neke procese, a to je Bugarska. Imali su krizu bankarskog sustava, nakon toga su imali nekoliko političkih kriza. Oni ponovno imaju izbore, a nisu ni blizu ove pozicije u kojoj smo mi, a mi ćemo ostvariti i euro i schengen. Sigurno ćemo ući u schengen. Što se cilj schengena? Schengen ima dva datuma. Hrvatska je u schengenu 1. siječnja kada je riječ o cestovnim, graničnim i morskim lukama, a 26. ožujka i kontekstu zračnih luka.

10:10 - Pozdravne govore održali su Velimir Neidhardt, predsjednik HAZU-a, kao i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

"Uz medijskog domaćina pridružujem se pozdravima. Hrvatska jer postala članica EU voljom svojih građana, ušla je u EU kao samostalna država. Hrvatska je bila dio niza državnih zajednica. HAZU kao najviša znanstvena i umjetnička institucija u siječnju 2012. jednoglasno je usvojila poziv građanima podrže Hrvatsku ulazak u EU. Akademija je utvrdila da je ulazak u EU ima puno veće koristi nego nedostataka. Svjesnim smo da EU nije su svemu idealna zajednica, ali Hrvatska si ne može dopustiti da ostane izvan europskog doma. Imat ćemo priliku bolje promicati svoju umjetnost i kulturu. Hrvatski jezik doći će do boljeg izražaja. To su bile neke poruke HAZU od prije deset godina" kazao je Neidhardt.

"Spomenimo sjajno preuzimanja predsjedanje EU i Pelješki most S novom ruhom eura ovdje uz medij raduje se na ovom povijenom uspjehu i premijeru Plenkoviću. Na kraju očekujući schengenska pravila nastavimo potvrđivati svoju zemljopisno povijesnu ulogu", kazao je.

"Nalazimo se ispod Bašćanske ploče, ja ga volim nazvati dokumentom vremena, prije jedno pola godine ovdje smo potpisali važan dokument za budućnost za Rezolucija Zemlja gdje je Večernji list na sebe preuzeo promociju održivog razvoja ovog planeta. U proteklih nekoliko godina svjedočimo velikim naporima da Hrvatska postane što uređenija i što kvalitetnije mjesto za život.

Ulazak u eurozonu je jedan od velikih uspjeha, ulazak u eurozonu jamac je da nećemo sjediti u predsoblju kada se budu donosile ključne odluke, kada je u pitanju raspodjela novca. Sljedeći izazov koji stoji pred Hrvatskom, pred Vladom je ulazak u Schengen, i mislim da će Hrvatska na taj način zakružiti važan put od zemlje koja je samo prije 30 godina izborila se za svoju neovisnost, gradila institucije, ušla u NATO, EU i sa ova dva posljednja izazova zatvorila neki krug. Iza toga slijedi da radimo sami na sebi i cijeli niz konferencija koje radi Večernji list je upravo u pravcu toga da razgovaramo", kazao je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Današnji govornici bit će Andrej Plenković, predsjednik Vlade, Zdravko Marić, ministar financija, Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, dok će na panel diskusiji sudionici biti Fabris Peruško (Izvršni direktor Fortenova grupe), Dinko Lucić (predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb), Marko Badurina (predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke), Boris Lalovac (SDP), Vilim Ribić

(predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske).