Komentar iz Bruxellesa: kad povijest bude pisala o Hrvatskoj, bit ce to priča o uspjehu. Unatoč svim manama.

Koliko često pomislite da u ovoj državi ništa ne valja, nema napretka, i sve je nepopravljivo i neupravljivo? Češće nego što biste željeli, vjerojatno, jer u ovoj državi sve se zaista takvim i čini, ako se pogleda pod povećalom. No, kao što to u “Probuđenoj savjesti” (The Insider) Al Pacino govori Russellu Croweu: svačiji život, pa onda valjda i svačija država, ima bezbroj mana, ako ih promatrate pod mikroskopom. Unatoč svim manama, nepravdama i apsurdima, Hrvatska je ipak država koja napreduje, koja ostvaruje postignuća. Ulazak u euro zonu, o kojemu je jučer donesena konačna odluka i koji stupa na snagu 1. siječnja 2023., jedno je od tih postignuća.