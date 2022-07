Lagarde o hrvatskom uvođenju eura: Ne postoji dobar ili loš trenutak, postoji trenutak kada ste spremni

Članstvo u eurozoni svaku članicu stavlja u bolji položaj da se nosi s krizom u kakvu ulazi EU i svijet, ustvrdila je predsjednica Europske središnje banke (ESB) Christine Lagarde, u razgovoru za HRT povodom odluke Vijeća EU-a o uvođenju eura u Hrvatskoj.

"Kad se svi borimo zajedno protiv inflacije, visokih cijena energije i hrane, jači smo, u boljem smo položaju. Euro je druga najveća valuta na svijetu i sam je po sebi snažan. Kada ste dio toga, to je svakako štit za bilo koju zemlju članicu", rekla je Lagarde.

Lagarde je najavila da će inflacija "biti visoka tijekom cijele 2022.", ali je napomenula da u ESB-u "čvrsto vjeruju" da će početi padati 2023., a 2024. još više.

"Naša je dužnost, naš je mandat, odlučni smo u tome da smanjimo inflaciju na 2%. To se neće dogoditi preko noći, morat ćemo s vremenom povećati kamatne stope. Ali na srednji rok želimo vratiti inflaciju na 2%. I vratit ćemo!", ustvrdila je.

VIDEO: Guverner HNB-a Boris Vujčić o hrvatskom ulasku u eurozonu

Komentirajući činjenicu da hrvatski građani neće, poput onih u drugim članicama eurozone, odmah osjetiti smanjenje kamatnih stopa kao jedan od pozitivnih efekata uvođenja eura, Lagarde je rekla kako će mjere koje poduzima ESB "boljeti na ograničeni rok" ali da će od njih na kraju "svi imati koristi, a posebno najranjiviji".

"Prvo, cijeli svijet, osim Japana i Kine, trenutačno povisuje kamatne stope. Ne činimo to iz zadovoljstva, to činimo kako bismo zauzdali inflaciju. Znači, želimo vratiti stabilnost cijena, spustiti inflaciju na 2 posto. Od toga će svi imati koristi, posebno najranjiviji. Činjenica da će kamatne stope rasti znači i da će ljudi koji imaju ušteđevinu biti bolje kompenzirani. Svaka priča ima lice i naličje. Ako posuđujete, naravno da će biti skuplje. Ako štedite, imat ćete bolji povrat. Ali najvažnije je da inflaciju vratimo na 2 posto. I to ćemo učiniti", rekla je čelnica ESB-a.

"U teškim vremenima, u ratnim vremenima, u vremenima kada se moramo potruditi, u vremenima kada donosimo posebne mjere ... dobro je biti u istom klubu i dobro je iskoristiti našu snagu te braniti jedni druge. Neki kažu da je trenutak dobar, neki da je loš. Ne postoji dobar ili loš trenutak, postoji trenutak kada ste spremni. Mislim da je Hrvatska spremna pridružiti se eurozoni. Spremna je prihvatiti korist od eura", rekla je Lagarde povodom odluke Vijeća o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023.

Lagarde je razgovor zaključila ocjenom da je "Hrvatska prošla na ispitu" s "odličnim ocjenama".

VIDEO: Nastavljen rast: Cijene stambenih objekata u prvom kvartalu 2022. više za 13,5 posto