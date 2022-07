Marić: Ovo nije samo veliki dan za Hrvatsku nego i za EU, nastavak integracije europskih tijekova vrlo je aktivan

Prije dva dana bio sam svjedok jednog, sad ću sebe parafrazirati, povijesnog dana za Republiku Hrvatsku. Bio je privilegij biti u Bruxellesu kad je donesena i formalna odluka o ulasku u eurozonu. Održan je i prigodni dio gdje smo svi mogli posvjedočiti onome što su u kratkim govorima rekli svi čelnici institucija EU, da ovo nije samo veliki dan za Hrvatsku nego i za EU. Činjenica da će Hrvatska biti 20. zemlja eurozone, unatoč svim izazovima, govori da je nastavak integracije europskih tijekova i dalje vrlo aktivan. U ovim izazovnim vremenima baš je mala Hrvatska dala poruku i našim građanima, i financijskim i inim tržištima – razgaljeno je počeo svoje izlaganje tad još aktualni ministar financija Zdravko Marić kojemu je ovo bila zadnja konferencija u ministarskoj roli.

– Znali smo da ova tema ne bi bila danas tema Večernjakove konferencije da prije šest godina nismo krenuli u to. Stabilnost našeg proračuna i održivost financija važni su ponajprije za nas same, a ne za ispunjavanje uvjeta. To je zasluga svih nas. Glavna strategija smanjivanja javnog duga odvijala se na tri stupa: poticanju gospodarskog rasta, čemu smo svi dali doprinos, a najviše gospodarstvenici, drugo je uravnoteženje tog proračuna da maknemo tu paradigmu da je normalno trošiti više nego što zarađuješ. Važno je odgovorno upravljati javnim financijama, ne znaš što nas sutra može dočekati, a dočekalo nas je mnogo toga, prvo korona. Meni je čak malo pomogla, pokazalo se da nije deficit sam sebi svrha, nego mora biti u funkciji očuvanja radnih mjesta, plaća… – istaknuo je Marić te se pohvalio da smo u ERM 2 mehanizmu bili kraće i od Slovenije.

Kad je posrijedi budućnost, veliki je posao, kaže, ispred financijskih uprava, banaka, treba prilagoditi informacijske sustave.

– Ova promjena zaista se tiče svakog hrvatskog građanina ponaosob. Otprije dva dana znamo tečaj konverzije, kreće dvojno iskazivanje cijena. Treba učiniti sve da zaštitimo i preveniramo da se to ne iskoristi i da se dodatno ne povećaju cijene i napravi novi udar na ionako pogođene građane – kaže Marić koji je uvjeren da će se gospodarstvenici postaviti kako treba.

– Oni koji su mislili loviti u mutnom, trebaju znati da, ako se koncentriraju na zarade, kratkoročno možemo profitirati, ali na dugi rok gubimo.

I dalje smo, ističe, u pozitivnoj zoni gospodarskog rasta i treba učiniti sve da tamo i ostanemo. Referirao se na izvanrednu objavu Fitch kreditne agencije koja nam je kasno sinoć najavila povećanje rejtinga, ističe da je i to poruka. Građanima to ne znači puno, ali to je treći korak investicijske zone. Otkrio je da je razgovarao s njima i svi se slažu: Hrvatska je napravila sjajan napredak, prepoznat je, a poruka je jasna: nemojte stati na tome.

– Imamo i vrlo kvalitetan instrument, NPOO, koji je financijski poticaj za provedbu investicijskih i reformskih zahtjeva. I dalje sam vrlo čvrsto na tome da su koristi eura veće od jednokratnih troškova. Bilo je raznih tema, od toga hoće li biti sira i vrhnja do toga hoće li se moći peći rakija doma… Vidjeli smo da hoće – kazao je Marić te dodao da mu je izuzetno drago da mu je ova Večernjakova konferencija zadnja na kojoj nastupa kao ministar financija. Kratko je prokomentirao nasljednika na funkciji Marka Primorca.

– Mislim da je Marko adekvatan za ovu poziciju na koju dolazi. Poznajem ga, miran je i staložen čovjek i ima sjajnu ekipu u Ministarstvu financija.