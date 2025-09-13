Poslodavci na mukama: Sve više domaćih sezonaca napušta radna mjesta jer ne žele raditi u internacionalnom okruženju

Šefica kuhinje u jednom splitskom hotelu više je turističkih sezona odradila s internacionalnom ekipom. Ona i kolegica bile su dio stalnog deseteročlanog tima, uz pojačanja s kontinenta i iz BiH, Srbije, Makedonije. Zadnje dvije, tri godine u ljetnom timu našao bi se i poneki radnik iz egzotičnih zemalja i do ove godine sve je funkcioniralo. No uoči ove sezone naša se chefica prvi put suočila sa situacijom da bi, uz nju i kolegicu, svi ostali u kuhinji trebali biti iz azijskih zemalja.



Nije se dvoumila, izbor je bio ostati i vući za troje – u kuhinji je nemoguće raditi ako nema brze i jednostavne komunikacije – ili potražiti drugi posao. Odlučila se za novog poslodavca, a lijepo se na ponudi za posao u jednom istarskom restoranu proljetos zahvalila i njezina kolegica po struci. Sve je na prvu zvučalo super, od kuharske plaće do smještaja za sezonce, kuće s tri spavaće sobe. Ali, ispostavilo se da su sustanari, svi do jednog – s drugog kontinenta.