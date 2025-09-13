Šefica kuhinje u jednom splitskom hotelu više je turističkih sezona odradila s internacionalnom ekipom. Ona i kolegica bile su dio stalnog deseteročlanog tima, uz pojačanja s kontinenta i iz BiH, Srbije, Makedonije. Zadnje dvije, tri godine u ljetnom timu našao bi se i poneki radnik iz egzotičnih zemalja i do ove godine sve je funkcioniralo. No uoči ove sezone naša se chefica prvi put suočila sa situacijom da bi, uz nju i kolegicu, svi ostali u kuhinji trebali biti iz azijskih zemalja.
Nije se dvoumila, izbor je bio ostati i vući za troje – u kuhinji je nemoguće raditi ako nema brze i jednostavne komunikacije – ili potražiti drugi posao. Odlučila se za novog poslodavca, a lijepo se na ponudi za posao u jednom istarskom restoranu proljetos zahvalila i njezina kolegica po struci. Sve je na prvu zvučalo super, od kuharske plaće do smještaja za sezonce, kuće s tri spavaće sobe. Ali, ispostavilo se da su sustanari, svi do jednog – s drugog kontinenta.
Poslodavci na mukama: Sve više domaćih sezonaca napušta radna mjesta jer ne žele raditi u internacionalnom okruženju
Prvi put smo se susretali s time da domaći i sezonci iz ex-Yu zemalja odbijaju poslove jer bi bili u okruženju s 80 posto radnika iz Azije i sl., kažu agenti za zapošljavanje
Iskustva su nažalost takva da većina tih stranih azijatskih radnika niti nakon nekoliko godina nije naučila hrvatski jezik! Očito je da to ne planiraju. Produktivnost im je daleko slabija od naših ljudi, oni su u Hrvatsku došli zaraditi, a ne raditi i ddokazivati se u poslu.
Osobni ne radim diskriminaciju među ljudima, al iskreno nikad ne odem negdje gdje mi neki Azijac nudi/ reklamira naš dalmatinski pršut, paški sir ili jadransku ribu. To jednostavno ne mogu
Prije nekoliko dana u jednom velikom Konzumu trebala mi je pomoć prodavača. Tražim, gledam gdje su - i uočim samo dva stranca. Hvala lijepo, ali u svojoj zemlji nemam namjeru u dućanu govoriti engleski (koji također slabo razumiju) plus mi sigurno ne bi znali odgovoriti na pitanje koje sam imao. 15 minuta sam tražio nekog našeg zaposlenika da bih dobio objašnjanje koje sam trebao.