Oboljeli dužnosnik dokaz da Iran skriva istinu o koronavirusu?

Koronavirus nezaustavljivo se širi svijetom te su nove brojke pokazale kako je u utorak bio prvi dan od početka širenja bolesti da je bilo više novozaraženih izvan Kine nego u toj državi u kojoj je sve počelo.

U Kini je, naime, tog dana zabilježeno 411 novih bolesnika, dok ih je diljem svijeta bilo 427. Prvi su slučajevi, nakon Hrvatske, zabilježeni u Grčkoj, ali i u Brazilu, čime se koronavirus i službeno proširio na sve naseljene kontinente s obzirom na to da je Južna Amerika do ovog slučaja bila pošteđena bolesti od koje strahuje svijet. Ipak, sve su oči trenutačno uperene u Iran gdje, navodno, vlasti pokušavaju sakriti pravu istinu o razmjerima epidemije.

Žarište u svetog gradu Qomu

– Situacija je pod kontrolom i nema razloga za paniku – govorio je na iranskoj državnoj televiziji Iraj Harirchi, zamjenik ministra zdravstva Islamske Republike Iran samo dan prije nego što utvrđeno da je i on sam pozitivan na virus. Harirchi je na videosnimci konferencije za medije koja je proširila svijetom vidno oslabljen i malaksao, no unatoč tome nije htio odustati od obraćanja javnosti. Dok je stajao za mikrofonom, maramicom je s čela brisao znoj koji ga je oblijevao te je teško govorio.

VIDEO: Evo što trebate činiti kod pojave koronavirusa

Takva je situacija dodatno potpirila sumnje da se u Iranu zataškava pravo stanje stvari. Prema zadnjim službenim brojkama koje stižu iz te države, do utorka je oboljelo, naime, oko stotinu osoba, a umrlo ih je 15-ak. Ipak, prema procjenama je broj zaraženih već prešao stotinu, a samo u svetom gradu Qomu od virusa je umrlo 50 ljudi. Smatra se da je taj grad središte zaraze u Iranu, a riječ je o mjestu kamo dolaze vjernici s cijelog Bliskog istoka.

Takve je pretpostavke demantirao glasnogovornik iranske vlade Ali Rabiei koji je rekao da se šire lažne vijesti o situaciji u Iranu, no malo je koga uvjerio u to. Tako je i SAD službeno pozvao Iran da kaže istinu.

Odgođena posjeta WHO-a

– SAD je krajnje zabrinut zbog informacije da iranski režim skriva važne podatke o epidemiji. Sve zemlje, pa tako i Iran, moraju reći istinu o koronavirusu i surađivati s međunarodnim organizacijama – rekao je američki državni tajnik Mike Pompeo. U utorak je pak bilo planirano da predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) posjete Iran, ali je to odgođeno. Za to vrijeme, neke su se države odlučile za zatvaranje granica pa je tako Pakistan zatvorio granice s Iranom, jednako kao i Turska koja je obustavila letove iz te zemlje, a prekinut je i željeznički te cestovni promet. Također, Kuvajt je zabranio ulazak u zemlju svim brodovima koji dolaze iz Irana.

– Porast broja slučajeva izvan Kine potaknuo je neke medije i političare da uporno traže proglašenje pandemije. Ne bismo se trebali suviše žuriti s proglašenjem pandemije bez temeljite analize – poručili su iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Istaknuli su i kako se, unatoč kriznim situacijama u nekim zemljama, događaji u Kini smiruju te je sve manje i manje novooboljelih. Ohrabrujuće vijesti dolaze i iz Vijetnama gdje je ozdravilo svih 16 oboljelih. Također, ozdravilo je i svih troje zaraženih u Indiji, oboje u Rusiji...

Što se tiče Europe, najozbiljnija je situacija i dalje u talijanskoj regiji Lombardiji, gdje je u karanteni deset općina s ukupno 50 tisuća stanovnika. Zabrinjavajuće je da su tu zabilježeni i prvi slučajevi djece oboljele od koronavirusa, ali se svi za sada dobro osjećaju. U Lombardiji je ukupno šestoro djece zaraženo koronavirusom – četverogodišnja djevojčica, dvoje desetogodišnjaka te dječaci od 15 i 17 godina.

Tema: Koronavirus