Otkriveni razgovori majke pretučene djevojke: 'Ti si je raskasapija, dite si mi ubija!'

Slučaj brutalno pretučene 18-godišnje djevojke, koju je u Zadru napao Darko Kovačević zvani Daruvarac, šokirao je Hrvatsku.

Provjereno Nove TV sada objavljuje snimke razgovora koje je majka pretučene djevojke nakon napada vodila s Kovačevićem, kao i sa svojom drugom kćeri i policijom.

Majka je za napad doznala od druge kćeri nešto prije 23 sata.

– Alo? Šta je bilo?

– Mama, jel možeš doći ikako na hitnu?

– Šta je bilo?

– Na kirurgiju moraš doći.

– Dobro, što se dogodilo?

– Znaš onaj Daruvarac?

– E? - *** je istuka šakama, *** je krvava od glave do pete.

Majka je potom nazvala Kovačevića:

– Molim?

– Slušaj me!

– Tko je?

– Naslikaj se ispred kirurgije kako god znaš. Jesi čuo? Mama od ***. Ti si je rasakapija, rasakapija si je. Ima unutarnje krvarenje. Dolazi, policija je ovdje, kako god znaš ili će te nać. Čovječe, dite si mi ubija!

– Ja nemam pojma o čemu ti pričaš.

Nakon toga žrtvina majka nazvala je policiju:

– Nije priveden?

– Ne.

– Zašto nije priveden, možete li mi reći?

– Pa zato što je pobjegao. Nismo ga našli. A di on živi, recite mi.

– Odakle da ja znam?

Ovako je pak tekao razgovor s drugim policajcem:

– Ne mogu shvatit da Darko nije priveden?

– Nema se tu što shvatit, ne shvatit. Znate kako je to. On je to napravio što je napravio i on se sad skriva negdje. E, sad, i on sad može pobić u Njemačku kako je biža već, je l' tako? A to legalno preko granice neće prić sigurno, a sad, da li on može naći nekakve putove nać druge, Bože moj, tome ja ne mogu suditi.

Majka je potom odlučila uzeti stvari u svoje ruke, prateći kada će napadač ponovno uključiti svoj mobitel. To se dogodilo pred zoru, šest sati nakon premlaćivanja, što je majka odmah javila policiji. Međutim, u tom trenutku oni nisu imali ni njegov broj mobitela pa im ga je izdiktirala. Kako slučaj nije riješen ni do trenutka kada se razdanilo, majka ponovno zove policiju, s novim informacijama do kojih je sama došla.

– Ja sam mama curice koja je pretučena noćas.

– Dobro.

– Ja sam dobila obavijest da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja dakle cilu noć sama istraživam. Taj čovjek je prijetio mojoj drugoj kćeri da će doći ubiti nju i maloga zato što je ovo prijavljeno policiji.

– Je l' on sad kući, doma, je?

– Ja ne znam da li je on u kući. Ja sam tu u toj ulici…

– Sad će vam moji dečki doći svaki tren tamo, pa ćemo vidjeti.

– O. K., hvala.

– Pa se vi maknite odatle.

Bilo je to u 10 sati ujutro, kada je konačno i uhićen. Zbog sumnji u brojne propuste policije u ovom slučaju prijateljica majke pretučene djevojke o svemu je odlučila obavijestiti MUP i Ravnateljstvo, čak i predsjednicu države.