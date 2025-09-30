Naši Portali
SUMANUTI POHOD

Objavljeni detalji jutarnje drame u Zagrebu: Udarao čovjeka bokserom, pa izvadio plinski pištolj i zapucao

očevid
Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.09.2025.
u 14:03

Vrlo brzo je uhićen u stambenoj zgradi, te je priveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje

Zgrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva u pokušaju na štetu 44-godišnjaka i 49-godišnjaka. Naime, kako je priopćila policija sumnja se da je 27-godišnjak oko 6 sati, u Ulici Hrvoja Macanovića na Trešnjevci, s ciljem da protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, prethodno se maskiravši potkapom, na ulici prišao oštećenom 49-godišnjaku i tjelesno ga napao. Udario ga je bokserom u lice, a zatim ga na engleskom jeziku zatražio novac. Nakon što mu je oštećeni pružio otpor, osumnjičeni je izvadio plinski pištolj na što je 49-godišnjak počeo bježati prema svom 44-godišnjem poznaniku kojeg je u blizini uočio.

Osumnjičeni nije odustao već je prišao 44-godišnjaku, zaprijetio mu plinskim pištoljem te i od njega govoreći engleskim jezikom zatražio novac, da bi zatim zapucao u smjeru 49-godišnjaka. Nakon što mu je jednom trenutku oštećeni 49-godišnjak uspio istrgnuti plinski pištolj iz ruke, osumnjičeni se dao u bijeg u smjeru Horvaćanske ceste gdje je, s ciljem da se sakrije, ušao u stambenu zgradu.

Vrlo brzo je uhićen u stambenoj zgradi, te je priveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.

