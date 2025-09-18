Završio u Remetincu jer s oružjem i bombom hodao po Zagrebu i pucao!?

Oštećenje tuđe stvari, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, prijetnje, prisila prema službenoj osobi, nedozvoljeno posjedovanje oružja i droge djela su koja se stavljaju na teret Marinu B. (25), koji je završio u - Remetincu. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Marin B. je stari znanac policije i pravosuđa jer je 2021. na Općinskom sudu u Velikoj Gorici bio osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 22 mjeseca zatvora. Od te kazne, na koju je bio osuđen zbog nelegalnog posjedovanja oružja i protupravne naplate, 11 je mjeseci proveo u zatvoru, dok mu je 11 mjeseci bilo zamijenjeno uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine. Tijekom boravka u zatvoru dijelio je ćeliju s osobom čija je kuća bila meta njegovog sumanutog pohoda s oružjem u ruci. Dogodilo se to 10. rujna 2025. oko 2 sata kada je u Svetoj Klari došao do kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te je iz vatrenog oružja ispalio devet hitaca prema pročelju kuće. Ispaljeni hici su probili ulazna vrata i dva prozora na katu, a u tom trenutku u kući je bio vlasnik (60) te članovi njegove obitelji u dobi od 34 i 25 godina. Pukom srećom nitko nije ozlijeđen, a nakon što je pucao po kući Marin B. je pobjegao.

Prije tog događaja, pucao je i po jednoj zgradi u Dubravi. To se dogodilo 24. kolovoza u 23.15 kada je iz vatrenog oružja ispalio tri hica prema prozoru stana u kojem nitko ne boravi, na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba. Propucao je stakla, pokupio čahure i pobjegao.

Međutim, to nije bilo sve jer je 15. rujna na Medveščaku prijetio smrću policajcima, koji su ga uočili te su ga zaustavili s namjerom da ga uhite. Naložili su mu da legne na pod, no umjesto toga on je počeo bježati pa su policajci krenuli za njim. Opet su mu povikali da stane i legne, no umjesto toga Marin B. se oglušio i iz svoje torbe izvadio pištolj marke Walter s metkom u cijevi te spremnikom u kojem je bilo više komada streljiva. Prvo se okrenuo prema trojici policijskih službenika držeći vatreno oružje u ruci, da bi zatim pištolj usmjerio prema tlu, a zatim ga je i odbacio i legao na tlo. Policajci su uporabili prisilu kako bi ga svladali jer im je prijetio smrću, a kada su pregledali torbu, koju je imao kod sebe, u njoj su našli ručnu bombu, 1.30 grama kokaina, fantomku, par rukavica, "duksericu", više mobitela, kreditne kartice, novac....

Pregledom kuće u kojoj na Medveščaku u kojoj je neprijavljeno boravio, policija je našla omanji arsenal: pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika te veću količinu raznog streljiva te tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.

S obzirom na sve to, prava je sreća što njegovim sumanutim pohodima nitko nije stradao, a kriminalističkim istraživanjem se treba utvrditi što je planirao sa svim tim oružjem i pancirkama.