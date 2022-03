Žestoki napadi duž istočne bojišnice. Ukrajinski zastupnik: Dok Putin ne umre ili ne bude uhićen, rat će trajati

Danas je 35. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija i Ukrajina vodile su u utorak mirovne pregovore u Istanbulu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da se signali s mirovnih pregovora s Rusijom mogu nazvati pozitivnim, ali je dodao da oni nisu ugušili eksplozije ruskih granata. Više od 10 milijuna Ukrajinaca je napustilo svoje domove od početka ruske invazije, objavio je UN. Osim toga, domove je napustilo i više od polovice sve djece u Ukrajini. Od ukupne brojke, 6,5 milijuna ljudi je na drugim lokacijama u Ukrajini, dok je 3.9 milijuna Ukrajinaca prešlo granice.

Ključni događaji

Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće, u kojem tvrdi da su ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je danas u Kinu u svoj prvi posjet otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu

Stambene zgrade u istočnom ukrajinskom gradu Lysychansk jutros su granatirane teškim topništvom

Američko ministarstvo obrane vjeruje da je obećanje Rusije da će znatno smanjiti intenzitet borbi na sjeveru Ukrajine samo taktički manevar, te je upozorilo na mogućnost novih napada u drugim dijelovima zemlje.

Objavljene su nove satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies koje pokazuju da su čitavi gradski blokovi u središnjem Mariupolju izbrisani

Zamjenik ruskog ministra obrane Aleksandar Fomin rekao je da će Moskva "radikalno smanjiti vojnu aktivnost u smjeru Kijeva i Černihiva"

Tijek događaja:

10:02 - Guverner regije Donjeck, Pavlo Kyrilenko, rekao je da ruske snage granatiraju gotovo sve gradove duž crte bojišnice koja odvaja teritorij pod kontrolom ukrajinske vlade od samoproglašene republike Donjeck. Reuters izvještava kako je upozorio da bi se situacija mogla pogoršati jer su ruske snage koncentrirale svoje napade u toj regiji.

Foto: Reuters/PIXSELL

10:00 - Ruske snage su tijekom noći pogodile industrijske objekte u regiji Khmelnitskyi na zapadu Ukrajine, rekao je jutros regionalni guverner Serhiy Hamaliy. Dodao je da su požari lokalizirani i da se provjerava ima li žrtava.

9:55 - Jutro nakon što su ruski dužnosnici objavili da će doći do vojne deeskalacije oko Kijeva i sjevernog grada Černihiva, visoki ukrajinski dužnosnik rekao je danas da u Ukrajini nema područja gdje se nisu oglasile sirene tijekom noći.

"U cijeloj zemlji tijekom noći bilo je zračnih uzbuna", rekao je Vadym Denisenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

"Zapravo, nije bilo područja bez sirena. Ujutro su se ponavljale. Konkretno, u Donbasu — Kramatorsku, Bakhmutu — gradu Kijevu, Kijevskoj oblasti itd. Granatiranje je bilo na Černihiv, u regija Hmjelnicki. U Kijevu je nekoliko raketa oboreno iznad glavnog grada", kazao je. Denisenko je situaciju u opkoljenim gradovima Černihiv i Mariupolj opisao kao "tešku". Oko glavnog grada zabilježene su borbe u blizini zapadnog predgrađa Irpin tijekom noći, rekao je.

9:45 - Ukrajinski zastupnik u Kijevu Dmytro Natalukha sada nosi nož za pojasom i pištolj preko ramena, ispričao je za BBC. " Dobili smo ove puške da se sami brinemo o sebi jer nemamo nikakvo osiguranje, ništa", rekao je dopisnici BBC-ja Lyse Doucet.

"Izgledamo kao civili, mi smo zapravo civili i nama je puno lakše ušuljati se na mjesta gdje se vojno osoblje ne bi smjelo vidjeti i opskrbiti ih stvarima", kaže. “Izgubio sam dva prijatelja u posljednjih nekoliko dana, jednog u Mariupolju, drugog nedaleko od Buche. Moramo pobijediti, bez obzira na cijenu jer je previše dobrih ljudi dalo svoje živote za ovo", kazao je.

Upitan koliko misli da će rat trajati, rekao je "dok Putin ne umre ili ne bude uhićen", dodajući da bi to moglo proći "još nekoliko mjeseci, možda pola godine".

9:10 - Tijekom svoje najave da će danas biti postavljena tri humanitarna koridora, potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk također je rekla da joj oružane snage zemlje govore da postoji opasnost od eksplozije streljiva u ugašenoj nuklearnoj elektrani Černobil i da se ruske snage koje okupiraju elektranu moraju povući iz područja.

“Zahtijevamo da Vijeće sigurnosti UN-a odmah poduzme mjere za demilitarizaciju zone isključenja u Černobilu i uvede tamo posebnu misiju UN-a kako bi se uklonio rizik od ponavljanja nuklearne katastrofe”, prenosi Reuters.

9:07 - Gradonačelnik Černihiva Vladislav Atrošenko kaže da bi obećanje Rusije da će ublažiti svoje napade na Kijev i Černihiv bila dobra vijest kada bi joj se moglo vjerovati. Kaže da nikada nije mislio da će morati tražiti hladnjake u kojima će držati tijela jer su mrtvačnice pune, ili da će morati pronaći stolare za izradu dodatnih lijesova.

"Rusi često govore jedno, a zapravo se događa drugačije. Samo će vrijeme pokazati koliko je istine u tim riječima. Trenutno se prema tim riječima odnosimo vrlo oprezno", dodao je javlja BBC.

8:53 - Mykola Povoroznyk, zamjenik gradonačelnika Kijeva, rekao je na ukrajinskoj televiziji da se granatiranje moglo čuti izvan Kijeva preko noći, ali sam ukrajinski glavni grad nije granatiran od strane ruskih snaga.

"Noć je prošla relativno mirno, uz zvuke sirena i pucnjave iz bitaka oko grada, ali u samom gradu nije bilo granatiranja", kazao je.

8:48 - Zamjenik britanskog premijera Dominic Raab jutros je oko najave Rusije da će premjestiti trupe iz Kijeva, rekao : "Mi sudimo o ruskoj vojnoj misiji po njenom djelovanju, a ne samo po riječima. Očito postoji skepticizam da će se ponovno okupiti i napasti umjesto da se ozbiljno upuste u diplomaciju ili nešto slično. Naravno da će vrata diplomacije uvijek biti otvorena, ali mislim da ne možete vjerovati onome što izlazi iz usta Putinove ratne mašinerije", kazao je, javlja Sky News.

8:47 - Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk najavila je da će u Ukrajini danas biti uspostavljena tri humanitarna koridora za evakuaciju civila.

8:39 - Pojavile su se slike zgrada koje su nakon teškog ruskog granatiranja ostavljene uništenenu gradu Irpinu na sjeveru Ukrajine.

Smješten sjeverozapadno od glavnog grada, Irpin je već više od četiri tjedna žarište intenzivnih ruskih napada.

Foto: Reuters/PIXSELL

8:06 - Dopisnica BBC-ja Lyse Doucet rekla je da je dan u Kijevu počeo sirenama za zračne napade, praćeno glasnim udarima s ruba grada koje je osjetila u samom centru Jeremy Bowen, koji je također u Kijevu, tvitao je da su "mnogi zvukovi topništva tutnjali od ruba grada do centra". Nije jasno jesu li eksplozije ruske ili ukrajinske ili obje, rekao je.

7:45 - Rusija je u utorak optužena pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda da je izazvala "globalnu krizu hrane" i da je dovela ljude u opasnost od "gladi" počevši rat u Ukrajini, koja je žitnica Europe. Više pročitajte OVDJE.

7:41 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće, u kojem tvrdi da su ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile.

"Ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile su prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile. Takva aktivnost dodatno vrši pritisak na rusku ionako napetu logistiku i pokazuje poteškoće s kojima se Rusija suočava s reorganizacijom svojih jedinica u prednjim područjima unutar Ukrajine. Rusija će vjerojatno nastaviti kompenzirati svoju smanjenu sposobnost kopnenog manevara masovnim topničkim i raketnim napadima. Navedena usredotočenost Rusije na ofenzivu u Donjecku i Lugansku vjerojatno je prešutno priznanje da se bori da održi više od jedne značajne osovine napredovanja”, stoji u izvješću.

7:06 - Stambena područja u istočnom ukrajinskom gradu Lisičansk jutros su granatirana teškim topništvom. Regionalni guverner Luganska Serhiy Gaidai napisao je na Telegramu da je oštećen je niz visokih zgrada te da se utvrđuje broj žrtava. "Mnoge zgrade su se srušile. Spasioci pokušavaju spasiti one još žive", dodao je, javlja Sky News.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

7:00 - Ukrajinsko ministarstvo obrane jutros je objavilo nove informacije.

Na privremeno okupiranim teritorijima Zaporižja i Hersona, ruske trupe nastavljaju "činiti nezakonita djela protiv lokalnog stanovništva" i "pljačkati domove i stanove lokalnog stanovništva, pritvarati proukrajinske aktiviste i vladine dužnosnike u Ukrajini", rekli su dužnosnici.

Na privremeno okupiranom teritoriju regije Lugansk, ukrajinski vojni čelnici vjeruju da okupacijske vlasti planiraju održati još jedan val mobilizacije od 1. travnja i da je moguće da će se takvi napori uložiti na nedavno okupiranim područjima regije.

U izvješću se i dalje tvrdi da Rusija ima "problema s kadrovskim jedinicama".

6:56 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je danas u Kinu u svoj prvi posjet otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu prošlog mjeseca. Rusko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je Lavrov sletio u istočni grad Huangshan, objavljujući fotografije delegata koji silaze iz zrakoplova i koje su dočekali kineski zdravstveni dužnosnici u zaštitnom odijelu.

Lavrov će nazočiti nizu sastanaka čiji je domaćin Kina kako bi razgovarali o načinima pomoći Afganistanu. Očekuje se da će prisustvovati i diplomati iz Sjedinjenih Država i Afganistana.

6:30 - Ukrajinci nisu naivni, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagirajući na obećanje Rusije da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i Černihiva. Obećanje je uslijedilo nakon što su u utorak započeli mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine u Istanbulu.

No, skeptični Zelenski rekao je da, iako su prvi znakovi razgovora bili "pozitivni", oni ne "ugušuju" eksplozije ruskih granata. I druge zemlje su reagirale s oprezom.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je: "Ne čitam ništa o tome dok ne vidim kakve su njihove radnje" Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da postoji razlika između onoga što Rusija govori i čini. Čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije također su pozvali Zapad da ne odustaje od Rusije.

6:25 - Ukrajinski glavni stožer oružanih snaga tvrdi da se ruske trupe nastavljaju povlačiti iz Kijeva i Černihiva na sjeveru zemlje, ali je opisao da je pokret samo "rotacija pojedinačnih jedinica" s ciljem "zavesti vojno vodstvo" Ukrajine.

Izvješće objavljeno u utorak kasno navečer i koje je objavilo ministarstvo obrane glasi: Prema nekim naznakama, ruski neprijatelj pregrupira jedinice kako bi svoje glavne napore usmjerio na istok. Istodobno, takozvano 'povlačenje trupa' vjerojatno je rotacija pojedinačnih postrojbi i ima za cilj dovesti u zabludu vojno vodstvo Oružanih snaga Ukrajine i stvoriti zabludu o odbijanju okupatora da planira opkoliti grad Kijev.”

6:17 - U Kijevu su se rano jutros oglasile sirene. Čulo se više eksplozija, javlja Kyiv Independent.

6:07 - SAD je izdao novo upozorenje o putovanju u Rusiju u kojem se kaže da vlasti "mogu izdvojiti i pritvoriti" Amerikance u zemlji. Navodeći mogućnost uznemiravanja američkih državljana, u upozorenju se ponavljaju pozivi Amerikancima da ne putuju u Rusiju ili da da ju odmah napuste.

6:00 - Objavljene su nove satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies koje pokazuju da su čitavi gradski blokovi u središnjem Mariupolju izbrisani - razina razaranja koja se prije nije vidjela u opkoljenom ukrajinskom gradu. Slike potvrđuju ono što su senzorni satelitski podaci NASA-e pokupili: deseci eksplozija dogodili su se u Mariupolju i okolici. Ukrajina je priopćila kako se boji da je oko 300 ljudi ubijeno samo u jednom napadu kada je 16. ožujka bombardirano kazalište u Mariupolju. Gradu prijeti humanitarna katastrofa i potrebna je hitna evakuacija stanovnika.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS A satellite image shows devastation of residential apartment buildings, in Livoberezhnyi district, east Mariupol, Ukraine, March 29, 2022. Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. Photo: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

5:55 - Zapadni i ukrajinski dužnosnici oprezno su reagirali na tvrdnje Rusije da će značajno smanjiti svoju vojnu aktivnost u sjevernoj Ukrajini nakon napretka na mirovnim pregovorima u Istanbulu. Više od mjesec dana nakon početka invazije zamjenik ruskog ministra obrane Aleksandar Fomin rekao je da će Moskva "radikalno smanjiti vojnu aktivnost u smjeru Kijeva i Černihiva".

Američko ministarstvo obrane vjeruje da je obećanje Rusije da će znatno smanjiti intenzitet borbi na sjeveru Ukrajine samo taktički manevar, te je upozorilo na mogućnost novih napada u drugim dijelovima zemlje.

Nitko se ne smije zavaravati ruskom izjavom, kaže glasnogovornik Pentagona John Kirby. Do sada se samo "mali broj" ruskih vojnika kretao sjeverno od Kijeva dalje od glavnog grada, rekao je Kirby, dodajući da ne treba vjerovati ruskom obrazloženju da se radi o povlačenju.

“Vjerujemo da je ovo ponovno pozicioniranje, a ne pravo povlačenje, te da bismo svi trebali biti spremni čekati veliku ofenzivu na druga područja Ukrajine”, kaže.

Granata je pogodila privremeni ruski vojni logor u blizini granice s Ukrajinom u utorak navečer, prenijela je agencija Tass navodeći da je prema prvim podacima vjerojatno ispaljena s ukrajinske strane. Tass je o događaju izvijestio ubrzo nakon što je lokalni visoki dužnosnik priopćio o nizu eksplozija blizu ruskog grada Belgoroda uz granicu s Ukrajinom.

Na videosnimci koju su objavila dva belgorodska portala navodno su prikazane eksplozije u daljini, no Reuters još čeka potvrdu o istinitosti te informacije. Tass kao izvor navodi hitne službe, prema kojima je četvero ljudi ozlijeđeno u eksploziji. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov ranije je na internetu objavio da su se eksplozije dogodile blizu sela Krasnij Oktjabr, koji se nalazi 30-ak kilometara jugozapadno od Belgoroda. Uzrok eksplozijama zasad nije naveo.

Belgorod se nalazi 80 kilometara sjeverno od Harkiva, grada koji su ruske snage teško bombardirale tijekom prošlih nekoliko tjedana.

Video: Stanovnici Mikolajiva pokušavaju život vratiti u "normalu": "Živimo dan po dan..."