Branimir Vidmarović o povlačenju ruskih snaga: Ništa nije gotovo, ne bih pretjerano vjerovao Rusima

Stručnjak za međunarodne odnose i analitičar Branimir Vidmarović gostuje u emisiji Večernji TV-a, a u kojoj komentira trenutačnu situaciju s ratom u Ukrajini kao i današnje pregovore između Rusije i Ukrajine. Rusija je, naime, najavila povlačenje svoje vojske iz nekih područja.

- Ništa nije gotovo dok nije gotovo. Ne bih pretjerano vjerovao ruskim izjavama jer se radi o zaustavljanju vojnih aktivnosti na neko vrijeme, a ne povlačenju. Rusija nastupa s pozicije snage i koristi tu snagu i silu kako bi dobila najbolju poziciju u pregovorima. Kad na satelitskim snimkama vidimo povlačenje oko Kijeva onda će to biti indikator da se nešto mijenja, zasad je status quo. Rusija je rekla 'nećemo napadati jako po Kijevu i Černihivu'. To je zasad jedna stvar prema kojoj bi se ja oprezno vodio - kazao je Vidmarović.

Šojgu je rekao da će se ruska vojska sad skoncentrirati na oslobađanje Donbasa, kako će to prihvatiti ukrajinska strana?

- Ukrajina to neće dobro prihvatiti jer kad Šojgu kaže da se fokusira na Donbas misli na proširenje Donbasa s područja faktičke kontrole kontrole na administrativne granice, a to je ono pitanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine uz Krim. Zanimljivo je da je nestala denacifikacija, demilitarizacija. Ukrajinski obrambeni kapaciteti su dosta uništeni, aerodromi, zalihe oružja, u nekom smislu je demilitarizacija ostvarena. Što se tiče Donbasa i Krima,. bit će teško pregovaranje, strane su se usuglasile oko neutralnosti, sve ostalo je na početku. Status Donbasa, Krima, ruskog jezika, Ukrajina predlaže zamrzavanje pregovora o Krimu i Donbasu na 15 godina no Rusi se neće složiti s time jer je za njih pitanje Krima riješeno. Ovo je dobar signal, ali sad dolazimo do najtežeg dijela a to je utanačenje tih podobnosti koje se tiču teritorijalne cjelovitosti, jezika, ekonomije, a to je daleko teže. Vanblokovski status, to je lakše - kaže Vidmarović.

Što znači da bi Rusi mogli prestati s vojnim aktivnostima oko Kijeva i Černihiva?

- Ispod površine se nešto događa, ne znamo točno što, zašto su odjednom Rusi zauzeli takvu poziciju, postoji teorija da im dosta loše ide. Činjenica je da se ukrajinska vojska doista hrabro brani, SAD je spreman upumpavati novac za Ukrajinu u nedogled. Tu je napravljena procjena od strane Moskve, do koliko to može ići dalje. Bliži se 9. svibnja, ruski dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, do dana pobjede bi se neka pobjeda trebala izroditi. U kojem će obliku biti to je stvar definiranja na razini ruske unutarnje propagande. Ide se u tom smjeru. Tu je i pitanje Romana Abramoviča, što on radi u svemu tome. Nagađa se da je on predstavnik biznisa, da on kao pojava židovske nacionalnosti. Rusi su priznali da je tamo, ali da nije dio delegacije. On možda razgovara o olakšicama u pitanju sankcija, o reparacijama, popravcima, dakle sudjelovanju privatnog kapitala u obnovi dijelova Ukrajine u zamjenu za ukidanje sankcija. Dobro raspoloženje Moskve je vrlo čudno i indikativno. Ili sankcije rade, ili je Rusija doista zavarala sve i postigla one ciljeve koje je htjela postići. Politika Vladimira Putina je dosta fleksibilna, no mi ne znamo što se događa na terenu. Pratimo tenkove, brojimo gubitke, ali što se događa u glavi čovjeka, kakva je strategija Moskve, tu ima puno različitih varijanti rješavanja tog sukoba.

Koje su to?

- Neutralnost je jedna stvar, primoravanje Ukrajine da se Donbas proiširi na administrativne granice, to su dva mininmalna cilja koja je Rusija zacrtala na početku i od toga neće odstupiti. Krim se spaja s Donbasom kroz Mariupolj, tu je Rusija postigla dosta ciljeva koje je htjela postići. Sada vidimo da Kijev ni ne mora pasti, da su strateški ciljevi u dosta velikom obujmu ostvareni.