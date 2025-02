Objavljena vremenska prognoza za srijedu: Evo kada možete očekivati niže temperature

Sutra nas očekuje pretežno sunčan dan diljem Hrvatske, iako uz hladno jutro s temperaturama ispod nule u kontinentalnim područjima. Meteorolozi iz DHMZ-a najavljuju stabilne vremenske uvjete, ali s izraženim temperaturnim razlikama između jutra i poslijepodneva. U unutrašnjosti će jutro biti izrazito hladno, s temperaturama koje će se kretati od -7 do -2 °C. Lokalno se očekuje pojava magle i mraza, posebice u nizinama i dolinama. Vidljivost će biti smanjena u ranim jutarnjim satima, no magla bi se trebala razići do sredine prijepodneva.

Tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme uz postepeni porast temperatura. Najviše dnevne vrijednosti dosegnut će između 4 i 8 °C. Vjetar će biti slab, što će pridonijeti osjećaju ugodnosti tijekom sunčanog dijela dana. Na Jadranu će vrijeme biti stabilnije i toplije nego u unutrašnjosti. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 8 °C, dok će dnevne dosegnuti ugodnih 10 do 15 °C. Prevladavat će vedro vrijeme uz dobru vidljivost.

Foto: DHMZ

Duž obale će puhati umjerena bura, koja će biti najizraženija podno Velebita, gdje se očekuju i olujni udari. Prema otvorenom moru razvit će se sjeverozapadni vjetar. Pomorci trebaju biti oprezni, posebice u večernjim satima kada se očekuje jačanje bure. Trenutno stabilno vrijeme zadržat će se još tijekom srijede, nakon čega slijedi promjena vremena.

Sljedećih dana na kopnu oblačnije, uz mogućnost za slabe oborine, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj krajem petka i u prvom dijelu subote. Jutra sve manje hladna, ali dnevna temperatura bit će u manjem padu. U četvrtak na Jadranu još većinom sunčano, zatim oblačnije, pri čemu raste vjerojatnost za mjestimice malo kiše. Jaka, na udare i olujna bura u petak će oslabjeti i okrenuti na jugo.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Od četvrtka se očekuje povećanje naoblake, a krajem tjedna moguća je pojava oborina - kiše u priobalju te snijega u kontinentalnim predjelima, iako u manjim količinama. Temperature će postupno padati, što će označiti povratak pravih zimskih uvjeta. Građanima se preporučuje da tijekom jutra računaju na potrebu struganja leda s vozila i pažljivu vožnju zbog mogućih poledica, posebice u ranim jutarnjim satima kada su temperature najniže.

