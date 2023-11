Objavljena nova karta rata u Ukrajini: 'Putinov cilj i dalje je razdvajanje NATO-a'

Čini se kako Rusija hibridnim metodama i taktikama pokušava napraviti migrantsku krizu na granici s Finskom, utvrdio je Institut za proučavanje rata u svom najnovijem izvješću objavljenom jučer na temu rata u Ukrajini. Kako su objavili, Finska je morala zatvoriti svoje granice s Rusijom nakon što su zabilježili velik priljev stranih državljana iz Jemena, Somalije i Sirije, s time da su u samo dva dana zabilježili dolazak 89 tražitelja azila. Pozivajući se na informacije Reutersa i lokalnih medija, ISW je ustvrdio kako ova situacija sliči na migrantsku krizu koju su Rusija i Poljska izazvale 2021., sve s ciljem destabilizacije NATO-a.

- ISW je i ranije procijenio kako je Kremlj potaknuo, a moguće i direktno kontrolirao stvaranje umjetne migrantske krize Bjelorusije na granii s Poljskom, kada su tu krizu iskoristili kako bi napali NATO zbog pristupa prema Bjelorusiji. Dmitrij Peskov je još u travnju ove godine, prilikom prihvaćanja članstva Finske u NATO-u, kako će Rusija poduzeti sve mjere da bi se održala svoju sigurnost. Jedan od Putinovih ciljeva prilikom agresije na Ukrajinu je bio i razdvojiti NATO, nešto što i dalje pokušava učiniti - poručili su iz ISW-a.

