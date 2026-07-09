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DOBRA ZARADA

Objavljena lista najplaćenijih sezonskih poslova u Njemačkoj: Evo gdje se može zaraditi gotovo 40.000 eura

Novac, euri
Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 14:25

Iz Kununua upozoravaju kako prikazani iznosi predstavljaju godišnji ekvivalent plaće, a ne stvarnu zaradu ostvarenu tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci sezonskog rada

Ljetna sezona mnogima donosi priliku za dodatnu zaradu, no pri odabiru sezonskog posla visina plaće nije jedini faktor koji radnicima igra važnu ulogu. Novo istraživanje njemačke platforme Kununu pokazalo je da među najpopularnijim ljetnim poslovima postoje velike razlike u primanjima, ali i da bolje plaćeni poslovi ne znače nužno i veće zadovoljstvo zaposlenika.

Kako prenosi Fenix Magazin, analiza je usporedila godišnji bruto ekvivalent plaća za različita sezonska zanimanja u Njemačkoj te pokazala koji se poslovi financijski najviše isplate. Na samom vrhu ljestvice nalaze se voditelji bazena i kupališta s prosječnom godišnjom bruto plaćom od 39.588 eura. Slijede spasioci, koji u prosjeku zarađuju 37.126 eura bruto godišnje, dok su na trećem mjestu asistenti u organizaciji događanja s prosječnom plaćom od 32.593 eura. Među bolje plaćenim sezonskim poslovima našli su se i konobari te ostali djelatnici u ugostiteljstvu, čija prosječna godišnja bruto primanja iznose 32.137 eura.

S druge strane ljestvice nalaze se turistički vodiči, instruktori jedrenja i prodavači na kioscima. Upravo su prodavači na kioscima ostvarili najnižu prosječnu godišnju bruto plaću, koja iznosi 17.786 eura. Iz Kununua upozoravaju kako prikazani iznosi predstavljaju godišnji ekvivalent plaće, a ne stvarnu zaradu ostvarenu tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci sezonskog rada. Zbog toga savjetuju svima koji traže ljetni posao da prije prihvaćanja ponude provjere visinu satnice, mogućnost isplate bonusa, napojnica te raspored smjena jer upravo ti dodaci mogu značajno povećati ukupnu zaradu, osobito u ugostiteljstvu i turizmu.

Istraživanje je pokazalo da zadovoljstvo poslom ne ovisi isključivo o visini primanja. Kako prenosi Fenix, najzadovoljniji svojom plaćom pokazali su se animatori. Iako njihova prosječna godišnja bruto plaća iznosi 27.425 eura, čak 57 posto ispitanika izjavilo je da je zadovoljno svojim primanjima. Zanimljiv je i primjer prodavača na kioscima. Unatoč tome što imaju najnižu prosječnu plaću među analiziranim zanimanjima, čak polovica ispitanika zadovoljna je svojim poslom.

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Ključne riječi
primanja sezonski poslovi poslovi Njemačka

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